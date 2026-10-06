Unidad de Búsqueda recupera 10 cuerpos en el Cementerio Calancala de Barranquilla

En el Cementerio Calancala, en el suroccidente de Barranquilla, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, recuperó 10 cuerpos durante una nueva fase de intervención humanitaria.

Durante la década de los noventa, varios cuerpos fueron arrastrados por el río Magdalena y llegaron hasta las orillas de Barranquilla. Al no poder establecerse su identidad, fueron trasladados al Cementerio Calancala y sepultados bajo la condición de no identificados.

Ya son 33 cuerpos recuperados

La búsqueda en este cementerio comenzó en 2024, cuando fueron recuperados tres cuerpos en el Área de Solemnidad. Posteriormente, en zonas adyacentes, se encontraron otros 13 cuerpos y luego siete más.

Con los 10 cuerpos recuperados en esta tercera fase, la cifra asciende a 33 personas cuyos restos han sido rescatados del olvido y que ahora avanzan en procesos de análisis para establecer su identidad y, eventualmente, lograr el reencuentro con sus familias.

Alix Rocío Torres Penagos, investigadora integral de la UBPD en el Atlántico, destacó el componente humanitario de estas labores.

“Cuando llegamos al terreno a prospectar, no solo buscamos respuestas técnicas: buscamos abrir caminos de dignidad para que las familias puedan, finalmente, cerrar años de incertidumbre”.

Cinco cuerpos tienen solicitudes de búsqueda activas

La intervención también contó con el acompañamiento de familias buscadoras, quienes participaron de manera cercana en las jornadas adelantadas en el cementerio.

De los 10 cuerpos recuperados en esta fase, cinco cuentan con una solicitud de búsqueda activa ante la Unidad de Búsqueda, por lo que existen familias que esperan conocer qué ocurrió con sus seres queridos y poner fin a años de incertidumbre.

La UBPD señaló que el proceso no se limita a la recuperación de restos, sino que también busca acompañar a las familias y garantizar que la búsqueda se desarrolle bajo criterios de dignidad y respeto.

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Organizaciones acompañan la búsqueda

En este proceso también han participado organizaciones como la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor (AFUSODO) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que han brindado acompañamiento a las familias durante las jornadas de búsqueda.

La recuperación de estos 10 cuerpos abre ahora una nueva etapa: los análisis forenses que permitirán avanzar en la identificación de las personas y, cuando sea posible, facilitar su regreso a sus familias.