Denuncian presunto maltrato a iguanas en San Martín: universidad responde y anuncia medidas

Una denuncia por presunto maltrato a las iguanas que habitan el campus de la Fundación Universitaria San Martín, en Puerto Colombia, Atlántico, puso la atención sobre el manejo de estos animales dentro de la institución. Organizaciones defensoras de la fauna cuestionaron lo que estaría ocurriendo con las iguanas y pidieron explicaciones a la universidad.

Los señalamientos surgieron luego de la difusión de imágenes y videos registrados en el campus, que registraban como un funcionario de la universidad perseguía y golpeaba a una de las iguanas. Entre las denuncias además están la desaparición de ejemplares y posibles agresiones contra las iguanas. También se cuestionó la instalación de láminas de zinc alrededor de algunos árboles, que, según los denunciantes, impedirían que los animales treparan para protegerse y estar en su propio habitad.

Una de las organizaciones que se pronunció aseguró además que habría encontrado iguanas a las que presuntamente les retiraron huevos y ejemplares con alteraciones en su coloración.

¿Qué respondió la Fundación Universitaria San Martín?

La institución rechazó las acusaciones de maltrato y aseguró que la iguana involucrada en el episodio difundido en redes se encuentra a salvo y en buen estado.

La universidad explicó que la persona señalada estaba vinculada a una empresa contratista encargada del servicio de aseo. Después de conocer lo ocurrido, restringió su ingreso a la sede y, posteriormente, la empresa informó que retiró al trabajador del servicio y remitió el caso a su área jurídica para adelantar el proceso disciplinario correspondiente.

La contratista también reportó una jornada de sensibilización con su equipo y programó para el 8 de octubre una capacitación sobre cuidado y respeto por la fauna silvestre.

Adicionalmnete, la discusión también llegó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, autoridad ambiental del departamento. La universidad informó que el pasado 5 de octubre recibió una visita de inspección en la que fueron observados y registrados ejemplares de iguana en los árboles del campus.

Según la institución, el acta de esa visita dejó constancia de que no se evidenciaron acciones de maltrato concretas. Pero la CRA también registró diez árboles con cercamientos. La universidad explica que estas estructuras buscan reducir el contacto entre las iguanas y los estudiantes en las zonas de mayor interacción.

Uno de los puntos más cuestionados fueron las láminas de zinc que aparecen en los videos difundidos en redes sociales. La San Martín aclaró que esas estructuras correspondían a barreras anteriores y que ya fueron retiradas.

Según la universidad, esas barreras fueron objeto de recomendaciones de la CRA durante una visita realizada en febrero de 2026 y posteriormente fueron reemplazadas por cercas alrededor de los árboles.

La institución asegura que continuará revisando los cercamientos con acompañamiento especializado y atendiendo las orientaciones de la autoridad ambiental. También señala que seguirá trabajando en la convivencia entre estudiantes y fauna y en la protección de los árboles y hábitats que permanecen dentro del campus.

Cabe mencionar que la universidad cuenta además con programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y, en su pronunciamiento, justamente señalan que tiene una responsabilidad frente al bienestar animal y la protección de la fauna y la flora.