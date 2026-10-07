Barranquilla refuerza la cooperación y lazos de hermandad con Madrid

Ana María Aljure, Gerente de Ciudad de Barranquilla estuvo en Madrid para fortalecer los lazos de hermandad con la ciudad española. Fueron diferentes temas abordados y resaltó los logros que ha tenido la capital del Atlántico en los últimos días.

En el marco de la presentación del Carnaval de Barranquilla durante los conciertos de Shakira, Aljure visitó diferentes medios de comunicación de Madrid para enseñar a Barranquilla como destino turístico. Asimismo, se reunió con diferentes autoridades para conocer diferentes experiencias.

¿Cuál fue la agenda?

“En primer lugar, compartió con el embajador designado de Colombia ante la Unión Europea, la OTÁN, Bélgica y Luxemburgo, Juan Gonzalo Ospina, empresarios de la aerolínea Air Europa y la fundación del Real Madrid”, indicó la Alcadía.

Asimismo, “se reunió con autoridades del Ayuntamiento de Alcobendas, la ciudad que según la OCDE se destaca como uno de los activos económicos de Madrid. La gerente de Ciudad, que fue recibida por la alcaldesa Rocío García”.

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La Alcaldía indicó que “la jornada continuó con una visita a la Asamblea de Madrid donde compartió con el diputado del Partido Popular, Gustavo Eustache, para conocer el caso de éxito de la capital de España en lo relacionado a la atracción del turismo, inversión económica, los logros del circuito de la Fórmula 1″

Por último, “la gerente de Ciudad, por último, realizó una visita institucional a la Alcaldía de Madrid y se reunió con miembros de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales viendo oportunidades y mostrando el portafolio de Barranquilla, “la ciudad con las tres C, Capital Infraestructura, Capital de marca y Capital humano”.