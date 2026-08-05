Personería de Barranquilla radica incidente de desacato por alza en tarifas de energía

La Personería Distrital de Barranquilla radicó un incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo del Atlántico al considerar que el reciente incremento en las tarifas de energía de la empresa Air-e contradice las órdenes judiciales emitidas para reducir el costo del servicio en la región Caribe.

El personero distrital, Miguel Ángel Alzate, aseguró que la medida busca exigir el cumplimiento integral de las decisiones adoptadas por la justicia dentro de la acción popular promovida por las personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha contra resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que, según explicó, permitieron la aplicación de altas tarifas de energía en la Costa Caribe.

Álzate recordó que, antes de la acción judicial, en agosto de 2024, el valor del kilovatio hora alcanzaba cerca de 1.200 pesos. Tras las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico y su cumplimiento parcial por parte de la CREG, el precio descendió hasta 795 pesos por kilovatio hora, una reducción que calificó como sustancial y que acercó las tarifas al promedio nacional.

Sin embargo, advirtió que las más recientes actualizaciones tarifarias de Air-e elevaron nuevamente el costo del servicio hasta un rango entre 880 y 890 pesos por kilovatio hora, situación que, a juicio de la Personería, representa un incumplimiento de las decisiones judiciales.

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“Interpretamos estas alzas como una contradicción a las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que precisamente buscaban controlar el precio de la energía para nuestra región”, afirmó el funcionario.

El personero también puso en duda la justificación entregada por la empresa, que atribuye el incremento al aumento en los costos de generación de energía por efectos del fenómeno de El Niño.

Según explicó, la Personería posee una comunicación de Air-e en la que la propia empresa reconoce que, gracias a una de las resoluciones expedidas por la CREG en cumplimiento del fallo judicial, pudo adquirir energía mediante contratos de largo plazo y no a través de la bolsa de energía.

“Esa decisión permitió comprar energía para los años 2025 y 2026, por lo que las coyunturas relacionadas con el fenómeno de El Niño no deberían impactar el precio del kilovatio hora como se está argumentando”, sostuvo.

Para Alzate, esta situación demuestra un “contrasentido” que termina trasladando nuevamente el impacto económico a los usuarios del servicio.