Pasaporte gratis en Colombia 2026: estos son los únicos casos que pueden acceder al beneficio. Imagen de referencia. Pasaporte colombiano y persona celebrando: Getty Images.

El pasaporte es el certificado oficial con el que cada ciudadano se acredita ante otros países a los que viaja, bien sea por turismo, educación, trabajo o residencia, este documento les permite poder ingresar a otros países.

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¿Cómo sacar el pasaporte en Colombia?

Para obtener el pasaporte en Colombia lo primero que debe hacer es ingresar al Sistema de Agendamiento de la Cancillería para pedir una cita, o acudir de forma presencial a las oficinas autorizadas o puntos de la Red CADE, ya que muchos puntos atienden sin cita previa por orden de llegada. Esto lo puede hacer ingresando al siguiente link: https://www.cancilleria.gov.co/

Luego de tener su cita, debe presentar su cédula original, paga el costo del trámite y recoger su libreta en un plazo entre 24 a 48 horas hábiles.

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¿Cuál es el costo del pasaporte?

El pasaporte ordinario tiene un costo de $190.000 COP mientras que el ejecutivo unos $323.000 COP.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de gratuidad?

El beneficio de gratuidad en el pasaporte aplica para ciudadanos que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa vigente y acrediten su situación mediante los documentos exigidos. Sin embargo, la gratuidad no se realiza de forma automática. Cada solicitud debe ser revisada previamente por funcionarios de la Cancillería, quienes son los encargados de verificar que toda la documentación esté vigente y cumpla con los requisitos establecidos.

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La gratuidad del pasaporte aplica principalmente para las siguientes personas:

Personas clasificadas en nivel A, B O C del Sisbén

Adultos mayores de 62 años

Personas con discapacidad

Ciudadanos que deban viajar al exterior por motivos de salud, trabajo, estudio o representación oficial

Personas que hayan firmado un contrato laboral en otro país.

El beneficio aplica para menores en condición de adoptabilidad que estén bajo la protección del ICBF.

Los jóvenes menores de 25 años que hayan sido admitidos en una institución educativa fuera de Colombia pueden acceder al beneficio.

También pueden acceder quienes necesiten viajar de manera urgente por la enfermedad grave de un familiar que resida en el exterior.

Integrantes de delegaciones deportivas, culturales o científicas que representen oficialmente al país.

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