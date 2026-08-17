ANI mantiene peajes sin cobro y no impone multas a transportadores de ayudas.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que continúa haciendo seguimiento a los corredores viales concesionados que son utilizados para transportar maquinaria, equipos de emergencia y ayudas humanitarias hacia los municipios afectados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Según la entidad, el objetivo es facilitar que los elementos necesarios para atender la emergencia puedan llegar de manera rápida y segura a las comunidades afectadas, principalmente en Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Chocó.

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Como parte de estas medidas, se mantiene el paso sin cobro de peajes para los vehículos vinculados con estas labores en los corredores Buga-Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia-Pereira-Manizales, Tercer Carril Bogotá-Girardot y Girardot-Ibagué-Cajamarca. Las concesiones también cuentan con personal dispuesto para facilitar el tránsito de los vehículos y la maquinaria.

La ANI también hizo una precisión frente a las sanciones de tránsito. La entidad aseguró que los transportadores que movilizan maquinaria amarilla, equipos de emergencia y ayudas humanitarias no están siendo objeto de multas por parte de las autoridades de tránsito. En particular, señaló que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) no está generando comparendos por exceso de carga en estos casos, debido a la necesidad de que los equipos lleguen oportunamente a los lugares afectados.

La medida se mantiene en coordinación entre la ANI, el Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito y las empresas concesionarias de las vías. La intención es que el traslado de los recursos destinados a la atención de la emergencia no tenga obstáculos relacionados con el pago de peajes o con sanciones de tránsito.

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La ANI indicó que continuará monitoreando estos corredores y trabajando con las autoridades y las concesiones para garantizar que las ayudas y la maquinaria puedan llegar a los municipios afectados sin contratiempos y bajo condiciones seguras.