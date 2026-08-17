Medicina Legal identificó a 300 víctimas del terremoto y reportó 348 personas desaparecidas

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya fueron identificadas 300 víctimas fallecidas tras el terremoto, de las cuales 293 ya han sido entregadas a sus familiares. Entre las víctimas identificadas hay 22 menores de edad.

Al mismo tiempo, Medicina Legal reportó un aumento en las personas registradas como desaparecidas.

El reporte oficial señala que ya son 348 las personas desaparecidas en relación con la emergencia

El listado incluye personas reportadas en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Chocó y Antioquia.

Reporte desaparecidos