Cooperación internacional por el sismo supera las 220 toneladas de ayuda humanitaria

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la cooperación internacional para atender a las comunidades afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto —con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectaciones en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero— llegó al país de manera ágil y sin restricciones.

Según la Cancillería, la ayuda suma más de 220 toneladas de asistencia humanitaria y 144 integrantes de equipos internacionales especializados que trabajan en terreno desde los primeros días de la emergencia.

En ayuda bilateral, El Salvador envió 100 toneladas, México 58,5 toneladas, Chile 50 toneladas y Perú 14 toneladas, para un total de 222,5 toneladas de alimentos, elementos de higiene, medicamentos y suministros médicos.

A esto se suman 82 integrantes de la misión humanitaria de Israel, 40 del equipo de bomberos de Guayaquil, Ecuador, y 22 técnicos de búsqueda y rescate urbano de Estados Unidos, quienes se incorporaron a las labores de emergencia en coordinación con las autoridades colombianas.

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El Gobierno nacional ha trabajado en conjunto con el Equipo Humanitario País de las Naciones Unidas y sus agencias. El PNUD, por ejemplo, mide la afectación con herramientas digitales y satelitales, mientras se coordina la evaluación de necesidades en Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Kits de alimentos, higiene, hábitat y menaje, además de bodegas móviles y tanques de agua, ya llegaron a las zonas afectadas.

La Cancillería anunció que en los próximos días llegarán nuevos aportes bilaterales: Luxemburgo enviará carpas familiares y multipropósito; Alemania, filtros de agua y kits de cocina; Suecia, tiendas familiares y mantas; India, suministros humanitarios y médicos; Paraguay, cerca de 52 toneladas de ayuda con agua potable y alimentos; China, mantas, tiendas de campaña, vehículos de emergencia y lámparas solares; y Guatemala, kits de alimentos y aseo personal, con un peso total estimado de 30 toneladas.

Equipos de rescate y ayuda de más de 15 países ya trabajan en las zonas afectadas. Foto: Getty Images. / NurPhoto Ampliar Equipos de rescate y ayuda de más de 15 países ya trabajan en las zonas afectadas. Foto: Getty Images. / NurPhoto Cerrar

Por la vía multilateral, España movilizó un primer paquete de un millón de euros distribuido entre la Cruz Roja Internacional, la OPS, la Fundación Reina Sofía y compras locales; Italia aportó 1,5 millones de euros a través de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja. Estados Unidos, por medio de la Organización Internacional para las Migraciones, entregó mantas térmicas, kits de refugio, cocina e higiene, además de 15,5 millones de dólares en fondos para refugios y alimentación, y 11 millones adicionales en asistencia humanitaria; con ello, el apoyo total de ese país asciende a 26,5 millones de dólares.

También contribuyeron la Santa Sede, con 100.000 euros a través de Cáritas Colombiana; la Soberana Orden de Malta; Suiza, con un millón de francos suizos; Corea, con un millón de dólares en asistencia más 20.000 dólares para el Banco de Alimentos; Singapur, con 50.000 dólares; Noruega, con cerca de un millón de dólares; y Suecia, con un aporte adicional de 525.000 dólares para el Acnur, enfocado en albergues.