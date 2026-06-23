¿En cuánto queda el pasaporte con el descuento que da presentar el certificado electoral?

El pasado domingo 21 de junio Colombia vivió la segunda jornada electoral por la presidencia del país, unas semanas antes, había sido la primera vuelta donde se eligieron a los dos candidatos que irían por este cargo.

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Estas jornadas electorales dieron un certificado de votación a cada una de las personas que acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto.

Lo que muchas personas no saben es que ese documento (el certificado electoral) tiene una serie de beneficios que pueden aplicarse solo con la presentación del mismo. Aquí le contamos cuáles son esos beneficios y cómo se pueden solicitar.

¿Cuáles son los beneficios del certificado electoral?

Las personas que participen en la jornada electoral del 21 de junio podrán acceder a:

Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres. Dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres. Dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado.

predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula.

Descuento del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar ; por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante.

; por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante. Media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar.

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¿Hasta cuándo aplican los beneficios por votar?

Según el Decreto 2959 de 1997, el certificado electoral se puede utilizar una sola vez para cada uno de los beneficios mencionados y su vigencia expira con la realización de nuevas elecciones ordinarias.

Descuento en la expedición de pasaporte:

Tener el certificado electoral también brinda un descuento especial en la expedición de este documento que le permite moverse entre diferentes países.

Quien haya votado tiene derecho a una rebaja del 10% sobre el valor de expedición del pasaporte ordinario colombiano. En 2026, el pasaporte ordinario tiene un valor base de aproximadamente $255.000 pesos, por lo que el descuento representa un ahorro de alrededor de $25.500.

Tenga en cuenta:

Este descuento aplica por una sola vez durante los cuatro años siguientes a la fecha en la que votó. Si votó en marzo de 2026, tienes hasta marzo de 2030 para usarlo, pero solo en una ocasión.

El descuento aplica únicamente sobre la parte del valor del pasaporte que va destinada a la Nación, no sobre el componente que va a la Cancillería. En la práctica, el trámite en las oficinas de Cancillería aplica el descuento directamente al presentar el certificado.

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Cómo reclamarlo

Al momento de tramitar su pasaporte en cualquier oficina de la Cancillería colombiana o a través del sistema de citas de Cancillería en línea, presente su certificado electoral vigente. El descuento se aplica en el momento del pago. Si tramita el pasaporte en el exterior, el procedimiento varía según el consulado; es recomendable consultar directamente.

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