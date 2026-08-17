Buque ARC “La Guajira” zarpa hacia Miami por ayuda humanitaria para el país

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el buque ARC “La Guajira”, de la Armada Nacional, zarpó rumbo a Miami, en Estados Unidos, para embarcar ayudas humanitarias destinadas a Colombia. Se trata de la primera operación al servicio del país de esta embarcación, incorporada hace apenas unos meses a la flotilla naval.

El mandatario destacó que el buque cuenta con capacidad para transportar hasta 410 toneladas de ayuda y fue abastecido para una navegación de hasta 9 días. Además, agradeció a los voluntarios en Miami y en el sur de la Florida por su solidaridad con Colombia y afirmó que “la Patria Milagro es posible”.

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La Armada Nacional precisó que el buque zarpó desde Cartagena y que, tras embarcar la ayuda en Miami, atravesará el Canal de Panamá para llegar al Pacífico colombiano, donde la asistencia será trasladada hasta Buenaventura y entregada a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El ARC “La Guajira” es un buque de Apoyo Logístico y Cabotaje, modelo Damen Stan Lander 5612, incorporado en mayo de este año para fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Su adquisición representó una inversión de aproximadamente 58.000 millones de pesos. La embarcación fue trasladada por primera vez desde Curazao hasta Cartagena en una travesía de tres días, remolcada por un buque especializado, tras los procesos finales de adecuación y alistamiento técnico.