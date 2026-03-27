Pasaporte colombiano subió en el ranking mundial ¿en qué posición quedó y cuál es el más poderoso?

A la izquierda: Imagen ilustrativa de un trámite de pasaporte. A la derecha, Imagen ilustrativa de un ranking. Arriba en el medio: Bandera de Colombia (Crédito: Getty Images)

El Henley Passport Index, realizado por la consultora Henley & Partners, ha actualizado recientemente el listado de los pasaportes más poderosos del mundo en 2026, de acuerdo con el número de los destinos a los que los titulares pueden acceder sin una visa previa.

El pasaporte es un documento que cuenta con validez internacional y que otorga un permiso o autorización legal para que un ciudadano salga o ingrese al país, bien sea por turismo, educación, trabajo o residencia. Es el documento más importante de identificación en el exterior y puede ser de varios colores según la nación que lo expida.

¿En qué posición quedó Colombia en el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo 2026?

El 10 de marzo se anunció que Colombia mejoró su posición en este ranking internacional, llegando hasta el puesto 34 respecto a 2025, cuando estuvo en el 37, teniendo a esta fecha acceso a 130 diferentes destinos sin la necesidad de visa previa.

Teniendo en cuenta solo a Latinoamérica, estaría en el 12 lugar, estando por encima países como México, Perú, Uruguay o Costa Rica.

¿Cuáles son los países con el pasaporte más poderoso en el mundo?

Actualmente, el índice está liderado por Singapur, teniendo acceso a 192 países sin la necesidad de visa. Luego le siguen:

2do (187 países): Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos

3ro (186 países): Suecia

4to (185 países): Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España y Suiza

5to (184 países): Austria, Grecia, Malta y Portugal

Para llegar hasta Latinoamérica hay que llegar al puesto 13, en el que se ubica Chile, con acceso a 174 naciones. Le suceden de esta región Argentina y Brasil en el puesto 15, con 168 accesos cada una.

¿Cómo se calcula el puntaje de los pasaportes más poderosos del mundo?

El Henley Passport Index, que es el índice común para estos listados, toma como referencia 199 pasaportes en todo el mundo que tienen acceso a 227 destinos diferentes. Si el pasaporte no necesita una visa previa para acceder al territorio, se le da un (1) punto.

No obstante, esto no significa que todos los puntos apliquen para países en que solo se necesite el pasaporte. Hay algunos casos en que se necesitará visa a la llegada o un permiso como la eVisa, el SES o la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), aunque estos trámites suelen ser menos estrictos, por lo que aún lo siguen contando como punto válido.

Finalmente, vale la pena analizar el desarrollo que ha tenido este listado con el paso del tiempo. Una persona podía visitar 56 países en promedio en el 2006, sin necesidad de adquirir un visado por adelantado, una cifra que en el 2024 se había duplicado, ya que ha pasado a ser de 111.

No obstante, las relaciones internacionales también son protagonistas en este índice, ya que, por ejemplo, aunque Colombia tenía un puesto más bajo en ese año (40), tenía acceso a 5 naciones más (135). Lo mismo pasa comparando a los líderes, pues pasaportes como el alemán, español, japonés, entre otros, tenían acceso a 194 naciones en 2024, decayendo a 187 y 185 según cada caso.

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