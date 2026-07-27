Por qué está cayendo el dólar en Colombia y los factores de este desplome histórico: Experto explica

El mercado cambiario en Colombia registra un comportamiento sorprendente con la cotización del dólar rondando los 3.200 pesos, e incluso reportando transacciones a 3.180 pesos. Según los últimos registros, la divisa estadounidense ha alcanzado niveles que no se registraban en el país desde 2018.

Para entender esta coyuntura y los factores internos y externos que inciden en este desplome histórico, el abogado y exministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, ofreció su perspectiva.

¿Por qué está cayendo el dólar en Colombia?

En un plano internacional, indicó que el dólar atraviesa un periodo de inestabilidad global debido a las políticas arancelarias de la administración de Donald Trump, las dudas de la guerra comercial y una inflación de Estados Unidos más alta de lo previsto. El experto también mencionó una desaceleración en la economía. “Eso explica una parte y es lo que iríamos igual con el resto del mundo teniendo un peso más fuerte, pero no tanto como ahora”, indicó.

A nivel interno, Londoño identificó tres causas principales. En primer lugar, comentó que el Gobierno ingresó una cantidad significativa de dólares para financiar su caja. En segundo lugar, se registró un fuerte ingreso de dólares por las remesas legales enviadas por colombianos en el exterior, esto último sumado a las divisas provenientes de las economías ilegales y el auge del narcotráfico.

En tercer lugar, el exministro mencionó que existe un ambiente optimista por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha mejorado la percepción de riesgo del país.

“Al optimismo que genera el pensar que va a haber un gobierno más responsable con las finanzas públicas, que ha dicho que va a hacer un recorte del gasto, que va a sincerar las deudas del país, y eso genera ese optimismo, también genera que se fortalezca el dólar y que los intereses que pagamos por la deuda a los colombianos hayan disminuido”, añadió.

¿Beneficio para los colombianos?

Según explicó Londoño, este escenario trae beneficios directos para los “colombianos de a pie”, ya que la revaluación del peso abarata la importación de productos esenciales como fertilizantes y medicamentos. Además, favorece las finanzas del Estado al disminuir el nivel de endeudamiento público denominado en dólares.

“Al colombiano de a pie, el que no está pensando en negocios en el extranjero, le beneficia y los beneficia por otra cosa, porque la deuda del país, solo por el fortalecimiento del peso de la deuda en dólares, hace que disminuya un poco ese nivel de endeudamiento del país, eso genera más tranquilidad y, como les decía, que se paguen menos intereses. “Ese es el punto en el que nos favorece a todos”, señaló.

Impacto negativo de la caída del dólar

Por el contrario, subrayó que el impacto negativo recae en los exportadores de flores, café y cacao. “Primero, el gobierno les aumentó el salario mínimo durísimo. Segundo, les redujo la jornada laboral y ellos trabajan por lo general 24/7. Y tercero, lo que antes vendían a 4300 pesos, que llegó a estar el dólar hace un tiempo, hoy lo estamos viendo mucho más barato o a 4500″, agregó.

“Ese dólar que estamos viendo hoy, que está realmente bajito, pues lo que hace es que ellos no puedan renegociar la venta de flores y van a recibir los mismos dólares, pero cuando los convierten a pesos, pues van a recibir mucho menos y eso puede generar un problema muy grande de empleo en esos sectores, porque no van a tener cómo pagar esos sueldos y esa gente porque los ingresos no les llegan”, comentó.

Tal como comentó Londoño, esta reducción de ingresos pone en riesgo la sostenibilidad del empleo en estas industrias, así como en el turismo y las agencias de viajes.

“Yo no me atrevo a dar una cifra, pero hay analistas que hablan hasta de 2800, otros de 3000, pero sí tendremos un par de meses en los que seguirá cayendo el precio del dólar; a menos de que haya alguna circunstancia extraordinaria, seguiría cayendo el precio del dólar”, enfatizó.

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