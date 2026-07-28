El mexicano dueño saliente de Ferrari en Colombia rompe el silencio: ¿Quién responde a clientes?

Sergio de la Vega, un nombre que en Colombia hasta ahora era desconocido, es ficha clave en medio del caso de Ferrari en nuestro país. Él fue hasta hace unos días el dueño de Autos Italianos de Colombia, el concesionario de Ferrari ubicado en Bogotá.

El empresario mexicano rompió el silencio en Caracol Radio, en medio de la incertidumbre de varios clientes que compraron sus vehículos y dieron un anticipo, pero no saben qué pasará con la entrega pues Autos Italianos de Colombia ya no es el representante de Ferrari North America.

Él le dijo a esta emisora que su empresa Italian Motors Holding ya no es accionista ni controla Autos Italianos de Colombia, pero que esperan atender a los reclamantes.

“Aun así, seguimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que los reclamos pendientes sean atendidos de manera seria y ordenada”, explicó.

Seguimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que los reclamos pendientes sean atendidos

Quejas de proveedores con Sergio de la Vega:

Sin embargo, algunos proveedores extranjeros aseguran que él les dijo esto mismo hace ocho meses.

Él asegura que, según la información que ha recibido, a partir de esta semana comenzarán a comunicarse avances y a resolverse varios de estos casos.

“Cada caso tiene circunstancias distintas y hay acuerdos de confidencialidad que debemos respetar. Por eso, un foro público no es el lugar adecuado para discutir o resolver expedientes individuales”, agregó.

¿Quién responde a los clientes?

La pregunta entonces es quién es el dueño de Autos Italianos de Colombia y el que le tendría que responder a los clientes, pues fue con esa empresa que los clientes firmaron los contratos.

Jorge Carvajales, quien tenía el 1% de la empresa, pues el 99% era de Italian Motors Holding, aseguró que él no es el representante.

Quien está a cargo es María Fernanda Perdomo, que está trabajando de la mano del salvadoreño Adolfo Salume Artiñano, quien no fue aceptado por Ferrari para ser el representante en Colombia.

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