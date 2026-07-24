Ferrari confirma que busca nuevo distribuidor en Colombia y marca distancia del caso Autos Italianos

El Departamento de Comunicación de Ferrari North America envió a Caracol Radio una declaración oficial en la que fijó la posición de la compañía frente a la situación de Autos Italianos de Colombia, distribuidor de la marca en el país.

En el comunicado, Ferrari confirmó que está explorando activamente oportunidades para continuar su presencia en Colombia y que prevé designar un nuevo distribuidor en el mercado en el momento oportuno.

La compañía también informó que está en contacto con los clientes afectados por los acontecimientos actuales y aseguró que garantizará la adecuada atención y el servicio de los vehículos Ferrari.

Al mismo tiempo, Ferrari marcó distancia de la situación al afirmar que las causas de los acontecimientos actuales “son ajenas al ámbito de actuación, control y responsabilidad de la compañía”.

Asimismo, señaló que cualquier reclamación o inconformidad relacionada con Autos Italianos de Colombia deberá dirigirse directamente a dicha empresa.

Ferrari indicó que la declaración debe atribuirse al Departamento de Comunicación de Ferrari North America, ya que, de acuerdo con su política corporativa, el presidente de Ferrari North America es la única persona autorizada para emitir declaraciones oficiales o ser citada en asuntos relacionados con Latinoamérica.