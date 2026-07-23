¿Quién responde a los afectados por concesionario Ferrari en Bogotá? Esto dice la SuperIndustria
Cielo Rusinque se refirió en 6AM W al caso de un concesionario sin respaldo de la casa matriz que presenta incumplimientos a clientes en Bogotá.
¿Quién responde a los afectados por concesionario Ferrari en Bogotá? Esto dice la SuperIndustria
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La superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, habló con Julio Sánchez Cristo acerca de las responsabilidades que podrían recaer en el caso del supuesto concesionario de Ferrari en Bogotá que incumplió a clientes y tiene denuncias por estafa, según conoció Caracol Radio.
En desarrollo.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...