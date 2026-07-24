La ambición por el negocio de Ferrari: esta sería la razón por la que Colombia se quedó sin la marca

La llegada de Adolfo “Fito” Salume Artiñano, empresario multimillonario y político salvadoreño, a la operación de Ferrari para la región habría sido el detonante de la decisión que dejó a Colombia sin representación oficial de la marca, según conoció Caracol Radio de fuentes cercanas a la negociación corporativa.

Las fuentes consultadas indican que, en su condición de cliente de la marca, fue contactado por directivos de Autos Italianos de Colombia, encabezados por Sergio de la Vega, quienes buscaban un inversionista que les permitiera superar la difícil situación financiera que atravesaba la compañía.

Según conoció Caracol Radio, Autos Italianos de Colombia enfrentaba obligaciones cercanas a los 1,5 millones de dólares, circunstancia que habría llevado a sus accionistas a buscar alternativas para capitalizar la empresa y garantizar su continuidad.

Las fuentes consultadas señalaron que la negociación contempló no solo el ingreso de Salume a la compañía, sino también la asunción de esos pasivos. Es decir, el empresario aceptó hacerse cargo de las obligaciones financieras que mantenía Autos Italianos de Colombia, como parte del acuerdo alcanzado entre las partes.

En desarrollo de esa negociación también se produjo un intercambio de comunicaciones entre Sergio de la Vega y Tadeo Bonelli, considerado una de las figuras clave en la operación de Ferrari para la región. Según las fuentes consultadas por Caracol Radio, en esas cartas Bonelli habría expresado reparos frente a la conveniencia de que Salume ingresara a la estructura societaria de Autos Italianos de Colombia y formuló varias recomendaciones para que la operación no continuara en esos términos.

Sin embargo, a operación quedó consignada en un contrato suscrito en Panamá. Aunque el documento permanece bajo reserva por estar amparado por el denominado velo corporativo, varias fuentes confirmaron a este medio su existencia.

Según conoció Caracol Radio, las diferencias entre Salume y Ferrari en Estados Unidos se prolongaron durante varios meses como consecuencia de su ingreso a la participación accionaria de Autos Italianos de Colombia. Las fuentes sostienen que, finalmente, la casa matriz decidió retirar la representación oficial de la marca para el mercado colombiano, dejando al país, por ahora, sin un distribuidor autorizado.

Salume y la Lista Engel

Caracol Radio pudo establecer que Adolfo “Fito” Salume Artiñano fue incluido hace algunos años en la Lista Engel, elaborada por el Gobierno de Estados Unidos e integrada por personas señaladas de presuntos actos de corrupción o de socavar procesos democráticos en Centroamérica. Su inclusión generó controversia en El Salvador, donde el empresario ha desarrollado buena parte de su actividad económica y política.

“Se vio involucrado en actos de corrupción significativos y socavó los procesos e instituciones democráticas al sobornar a un magistrado del Tribunal Supremo para evitar pagar una multa”, señala la página del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esta información ayuda a explicar el contexto corporativo de la controversia que hoy rodea a Ferrari en Colombia, en medio de los retrasos en la entrega de vehículos de alta gama a varios clientes del concesionario ubicado en la calle 113 con avenida 19, en Bogotá, y de las investigaciones que avanzan sobre la operación de la empresa.

En medio de este panorama, Ferrari comunicó desde Estados Unidos que ya adelanta el proceso para designar un nuevo representante autorizado de la marca en Colombia. Con esa decisión, la compañía busca restablecer su presencia oficial en el país y garantizar la comercialización y el respaldo de sus vehículos a través de un distribuidor que cuente con el aval directo de la casa matriz.

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