Petrismo y uribismo podrían unirse para elegir contralor general

La alianza entre el petrismo y el uribismo podría continuar para la elección de contralor general. En las últimas horas algunos miembros de las bancadas del Pacto Histórico y el Centro Democrático empezaron a hablar de la posibilidad de respaldar conjuntamente a un aspirante.

La continuidad de ese sorprendente acuerdo, que permitió la elección del uribista Honorio Henríquez como presidente del Senado, sería un enorme desafío para el gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella.

O quizás no, dependiendo de quién sea el candidato.

Al contralor lo eligen conjuntamente el Senado y la Cámara que suman 286 miembros. Es decir para obtener mayoría hacen falta 144 votos.

En el Senado la bancada más grande es la del Pacto Histórico con 26 votos, la segunda es el Centro Democrático con 17. En la Cámara el Centro Democrático tiene 32 curules y el Pacto Histórico 29.

La unión del Centro Democrático, el Pacto Histórico y algunos congresistas afines al gobierno saliente estaría alrededor de 119 votos. Que no son suficientes para ganar la elección pero si para crear la mayor fuerza conjunta en la elección de contralor.

Las matemáticas están claras. Lo que está en duda es quién puede ser el favorecido con esos 119 votos, que lo pondrían a 25 de ser elegido.

Un candidato fuerte es el actual personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, cuyo principal padrino es el procurador Gregorio Eljach. Castro además cuenta con la simpatía de algunos miembros de la bancada del Pacto Histórico entre ellos el representante a la Cámara Heráclito Landínez. Tiene el respaldo del cuestionado magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, lo cual puede abrirle paso en el gobierno entrante.

En una de esas paradojas, frecuentes en la política, lo que hace fuerte a Castro es lo mismo que lo hace vulnerable: el apoyo del procurador Eljach. Muchos congresistas temen que una elección suya termine dándole demasiado poder al jefe del Ministerio Público.

El exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga tiene a su favor su cercanía con el jefe conservador Efraín “Fincho” Cepeda y con el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín. Varios miembros del Pacto Histórico tienen simpatía por Zuluaga porque siendo contralor encargado defendió la fallida reforma a la salud. Por esa misma razón no lo ven con tan buenos ojos en el uribismo y el Partido Liberal. Aun así, es posible que logren un consenso alrededor de su nombre.

Aunque hasta ahora ninguno de los diez finalistas tiene el guiño de presidente De la Espriella. Sin embargo una de las aspirantes, la doctora Ana Elena Monsalvo Herrera, miembro del equipo de empalme del nuevo gobierno, cuenta con el respaldo de Sergio Araujo, persona muy cercana al presidente electo, y también del ministro de justicia designado Iván Cancino.

En medio de tanta fragmentación empieza a abrirse paso un eventual consenso alrededor de una candidatura a la que pocos le apostaban la semana pasada. Se trata de Jorge Eliécer Laverde Vargas, una persona que llegó hace años a trabajar en el Senado de la mano de Víctor Renán Barco y que se convirtió en secretario de la Comisión Sexta. Muchos lo identifican como el candidato de Simón Gaviria, pero otros lo ven simplemente como una persona estudiosa y amiga de la mayoría de los congresistas veteranos.

El Consejo de Estado no suspendió la elección de Contralor. El jueves no hubo acuerdo sobre una medida provisional para frenar el proceso en la subsección que estudia el tema. Es posible que cuando el alto tribunal decida de fondo, ya la elección se haya surtido.

Así las cosas solo hay dos posibilidades: o el gobierno entrante se mete a la carrera para elegir uno de los candidatos con el Congreso, o ese Congreso –que ya midió sus fuerzas el 20 de julio– elige contralor sin el gobierno.

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