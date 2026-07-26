Posesión de De la Espriella ya no sería en Cauca: equipo de gobierno electo buscará que sea en Cali
Se promoverá una nueva proposición ante las plenarias de Senado y Cámara.
La posesión de Abelardo de la Espriella ya no sería en el Cauca. El equipo del gobierno electo buscará que se haga en Cali, para lo que se promoverá una nueva proposición ante las plenarias de Senado y Cámara.
La decisión fue reconsiderada ante posibles dificultades logísticas y se conoce después de que el Congreso solicitara al comandante de las Fuerzas Militares un informe sobre las condiciones de seguridad, operacionales y logísticas para garantizar la realización de la posesión presidencial en el Cauca.
Ante ese panorama, la bancada de gobierno radicará dos nuevas proposiciones, una en el Senado y otra en la Cámara de Representantes, con el fin de que el Congreso Pleno sesione el próximo 7 de agosto desde la ciudad de Cali.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...