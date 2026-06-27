Iván Cepeda respondió a los cuestionamientos del petrismo en su contra por perder las elecciones

El excandidato presidencial Iván Cepeda respondió a los cuestionamientos en su contra y de sus colaboradores tras su derrota en las elecciones presidenciales, en las que se impuso Abelardo de la Espriella.

Desde sectores cercanos al Pacto Histórico lo señalaron de no querer ganar la presidencia y lo han cuestionado por supuestamente cometer muchos errores, entre ellos, cerrarse a los medios de comunicación.

Incluso, el periodista y activista Iván Gallo lo señaló que haber “pedido su cabeza” en un medio en el que trabajaba y de “intimidar periodistas”.

Al respecto Iván Cepeda se pronunció en su cuenta de X y aseguró: que su votación fue “la más numerosa que haya obtenido el progresismo en toda su historia en Colombia”.

Y que él decidió “ser candidato a la Presidencia por el mandato que recibí de de las organizaciones de víctimas: de las madres de muchachos asesinados como efecto de ‘falsos positivos’ y de desaparición forzada en La Escombrera, Medellín”.

Por otro lado, aseguró que realizó una campaña austera, honesta, respetuosa, y “dedicada a confiar en la fuerza, la imaginación y la dignidad de nuestro pueblo”.

Finalmente, ratificó que el presidente Gustavo Petro “es nuestro máximo líder y el artífice del primer gobierno progresista. Junto a él, yo ejerzo el liderazgo de la oposición”.