Elección del nuevo contralor: Los 10 finalistas que escuchará el congreso esta semana
Entre lunes y martes los representantes y senadores escucharán a los diez candidatos finalistas. La elección será el 12 de agosto.
Luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado no definiera la semana pasada si suspende o no el proceso de elección del nuevo contralor general de la República, esta semana el Congreso de la República seguirá adelante con otro de los pasos fundamentales para escoger el reemplazo del contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez.
Las respectivas audiencias para escuchar a los diez finalistas serán este lunes en la tarde en la plenaria de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado, también lo hará el martes en la mañana durante su plenaria, para terminar con la elección el miércoles 12 de agosto, que se cumple con el plazo formal que debe ser dentro del primer mes luego de la posesión del Congreso.
Sobre este tema el presidente del Senado, Honorio Henríquez, indicó que “el proceso de elección de contralor está surtiéndose en todas las fases, las etapas que estaban previstas. Ahí estamos en el proceso. El día martes le corresponde al Senado entrevistas en horario de la mañana, estamos citados a las 10 de la mañana, hemos citado y la Cámara de representantes hará lo propio el día lunes”.
Estos son los 10 candidatos finalistas
Estos son los nombres de los 10 candidatos finalistas y sus respectivos puntajes obtenidos durante las etapas de evaluación, enlistados en el orden en el que serán entrevistados por la cámara este lunes 17 de julio de 2026:
- Luis Enrique Abadía García, de Jurado, Chocó, quien tuvo un puntaje consolidado de 86.74 luego de superar las distintas fases del concurso de méritos, es abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó, doctor en Derecho y con múltiples maestrías y especializaciones en derecho público, ha sido además contralor delegado, director de Despacho de la CGR y Gerente Seccional Medellín de la Auditoría General de la República.
- Luis Enrique Abadía García (86.74): Ha sido contralor encargado, director de Despacho de la CGR y Gerente Seccional Medellín de la Auditoría General de la República.
- Rosalba Cabrales Romero (65.81): Fue personera encargada y ha estado vinculada a la Contraloría de Bogotá.
- Andrés Castro (84.61): Es el actual personero de Bogotá, abogado y politólogo con experiencia en organismos de control.
- Karol González (69,25): Su nombre fue incluido en la terna para contralor de 2022, desistiendo durante el proceso.
- Jorge Laverde (82.89): actualmente es el secretario de la Comisión VI del Senado de la República.
- Amanda Madrid (74,18): Actual subdirectora operativa de la Contraloría del Valle del Cauca.
- Ana Monsalvo (81,96): Ha servido como delegada en temas económicos de la actual contraloría.
- Julián Ruiz (77,37): Ex contralor de Bogotá, para el periodo 2022-2025.
- Diana Carolina Torres (75,73): Fue contralora delegada para Medellín.
- Carlos Zuluaga (81,33): Fue contralor general encargado reemplazando temporalmente a Carlos Hernán Rodríguez.
Juan Carlos González
Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....