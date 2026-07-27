Elección del nuevo contralor: Los 10 finalistas que escuchará el congreso esta semana

Luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado no definiera la semana pasada si suspende o no el proceso de elección del nuevo contralor general de la República, esta semana el Congreso de la República seguirá adelante con otro de los pasos fundamentales para escoger el reemplazo del contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez.

Las respectivas audiencias para escuchar a los diez finalistas serán este lunes en la tarde en la plenaria de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado, también lo hará el martes en la mañana durante su plenaria, para terminar con la elección el miércoles 12 de agosto, que se cumple con el plazo formal que debe ser dentro del primer mes luego de la posesión del Congreso.

Sobre este tema el presidente del Senado, Honorio Henríquez, indicó que “el proceso de elección de contralor está surtiéndose en todas las fases, las etapas que estaban previstas. Ahí estamos en el proceso. El día martes le corresponde al Senado entrevistas en horario de la mañana, estamos citados a las 10 de la mañana, hemos citado y la Cámara de representantes hará lo propio el día lunes”.

Estos son los 10 candidatos finalistas

Estos son los nombres de los 10 candidatos finalistas y sus respectivos puntajes obtenidos durante las etapas de evaluación, enlistados en el orden en el que serán entrevistados por la cámara este lunes 17 de julio de 2026:

- Luis Enrique Abadía García, de Jurado, Chocó, quien tuvo un puntaje consolidado de 86.74 luego de superar las distintas fases del concurso de méritos, es abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó, doctor en Derecho y con múltiples maestrías y especializaciones en derecho público, ha sido además contralor delegado, director de Despacho de la CGR y Gerente Seccional Medellín de la Auditoría General de la República.