Renunció el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga para aspirar a contralor general
Carlos Mario Zuluaga saldrá de la entidad en las próximas semanas y en su reemplazo suena el actual jefe de despacho, Carlos Silgado.
Este 26 de febrero, renunció el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga a la Contraloría General de la República tras la petición que les hizo el contralor Carlos Hernán Rodríguez, a sus funcionarios, de renunciar si se van a postularse para ser el próximo contralor general.
Zuluaga saldrá de la entidad en las próximas semanas y en su reemplazo suena el actual jefe de despacho, Carlos Silgado.
Noticia en desarrollo...
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...