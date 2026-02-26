Renunció el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga para aspirar a contralor general

El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga explicó que el programa permite identificar en tiempo real obras abandonadas y puedan dejar de ser “cementerios de concreto” | Foto: Caracol Radio

Este 26 de febrero, renunció el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga a la Contraloría General de la República tras la petición que les hizo el contralor Carlos Hernán Rodríguez, a sus funcionarios, de renunciar si se van a postularse para ser el próximo contralor general.

Zuluaga saldrá de la entidad en las próximas semanas y en su reemplazo suena el actual jefe de despacho, Carlos Silgado.

