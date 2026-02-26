Hable con elPrograma

26 feb 2026 Actualizado 22:05

Renunció el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga para aspirar a contralor general

Carlos Mario Zuluaga saldrá de la entidad en las próximas semanas y en su reemplazo suena el actual jefe de despacho, Carlos Silgado.

El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga explicó que el programa permite identificar en tiempo real obras abandonadas y puedan dejar de ser “cementerios de concreto” | Foto: Caracol Radio

Este 26 de febrero, renunció el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga a la Contraloría General de la República tras la petición que les hizo el contralor Carlos Hernán Rodríguez, a sus funcionarios, de renunciar si se van a postularse para ser el próximo contralor general.

Zuluaga saldrá de la entidad en las próximas semanas y en su reemplazo suena el actual jefe de despacho, Carlos Silgado.

Noticia en desarrollo...

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

