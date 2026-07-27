Jennifer Pedraza acusa a Alejandra Omaña y más senadores de tener “agenda proxeneta” en Congreso

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Debate congresistas: ¿Petro protege a Juliana Guerrero y a su hermana de escándalos de corrupción?

En conversación con 6AM W, la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, acusó a Alejandra Omaña y a más congresistas de tener una “agenda proxeneta” en el Capitolio.

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La discusión inició cuando Pedraza le dijo a la también senadora, Alejandra Omaña, que no necesita buscar “ganchos” para defender o impulsar proyectos feministas por ganar ‘likes’ en redes sociales.

“Yo estoy absolutamente en contra de la agenda proxeneta. Y no me refiero solamente a usted, sino a quienes se han movido para hacerlo bien en el Congreso”, aseguró.

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De esta manera, aclaró que no solo habla de la senadora Omaña y mencionó que el debate es bienvenido en el Congreso.

“Hay un lobby en particular de los empresarios, del webcam. Ni siquiera estoy hablando en particular de lo que tiene que ver con quienes ven en una visión regulacionista la garantía de los derechos de las mujeres, que para mí están en explotación sexual. No estoy hablando solamente de la senadora Alejandra Omaña, incluso antes de que ella fuera senadora, estoy hablando en particular de mi paso por la Cámara de Representantes”, dijo.

¿Qué respondió Alejandra Omaña?

La también senadora afirmó que se trata de una “acusación muy grave” y anunció acciones ante la Fiscalía por ese señalamiento.

“Uno no puede simplemente ir mandando acusaciones a diestra y siniestra sin saber las consecuencias de eso. Se nos ha querido acusar de defender una agenda proxeneta porque defendemos los derechos de quienes ejercen trabajo sexual en Colombia. Hemos sido claros con nuestra postura”, indicó.

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Detalló que su defensa de estas personas se da porque hay un alto porcentaje de mujeres que no quieren seguir con las actividades sexuales pagan y quieren salir de ese mundo.

“Hemos hecho lo posible por poder ayudarlas, incluso con nuestros propios recursos, con nuestro propio activismo desde hace más de nueve años”, comentó.

Finalmente, mencionó que no está dispuesta a ser el “sparring” de Pedraza durante los próximos cuatro años de Congreso.

“Cazar una pelea con una mujer feminista no es algo que esté en mis prioridades”, sostuvo, pidiéndole que abra campo para nuevos feminismos.

Escuche el fragmento de la entrevista aquí: