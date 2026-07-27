De la Espriella convertirá la Casa de Nariño en museo: en Bogotá la sede será Palacio de San Carlos. Getty Images

Durante su más reciente intervención a través de sus redes sociales, Abelardo de la Espriella anunció que la sede de la Presidencia en Bogotá será el Palacio de San Carlos, donde actualmente funciona la Cancillería, y dio instrucciones sobre el uso que tendrá la Casa de Nariño.

“No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá. Le he dado la instrucción a la ministra de cultura, Paola Holguín, que vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público“, dijo.

Punto y seguido, aseguró que el Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá: “Ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá”, señaló ese domingo, 26 de julio.

Por otro lado, confirmó que Barranquilla será una sede permanente de su Presidencia, y que despachará desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana.

También confirmó que la Presidencia tendrá sedes alternas en Medellín y Cali. Y reiteró que presentará un proyecto de acto legislativo al Congreso para que Barranquilla sea capital alterna de Colombia.

Escuchar Caracol Radio en vivo: