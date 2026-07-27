De la Espriella convertirá la Casa de Nariño en museo: en Bogotá la sede será Palacio de San Carlos
El presidente electo reveló los planes que tiene para el despacho de su gobierno en la capital del país.
Durante su más reciente intervención a través de sus redes sociales, Abelardo de la Espriella anunció que la sede de la Presidencia en Bogotá será el Palacio de San Carlos, donde actualmente funciona la Cancillería, y dio instrucciones sobre el uso que tendrá la Casa de Nariño.
“No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá. Le he dado la instrucción a la ministra de cultura, Paola Holguín, que vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público“, dijo.
Punto y seguido, aseguró que el Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá: “Ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá”, señaló ese domingo, 26 de julio.
Por otro lado, confirmó que Barranquilla será una sede permanente de su Presidencia, y que despachará desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana.
También confirmó que la Presidencia tendrá sedes alternas en Medellín y Cali. Y reiteró que presentará un proyecto de acto legislativo al Congreso para que Barranquilla sea capital alterna de Colombia.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...