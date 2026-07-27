De la Espriella anunció cierre de 15 embajadas y suspenderá apertura de sede en Palestina

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció en su tradicional transmisión de este domingo, 26 de julio, que a partir de su posesión presidencial, cerrará por lo menos 15 embajadas de Colombia en el mundo.

Se trata de las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

Por otro lado, confirmó que suspenderá la apertura de la embajada de Colombia en Palestina, como lo venía adelantando el gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro.

En ese mismo sentido, informó también que unificará las misiones diplomáticas en Francia-UNESCO e Italia-FAO, con el fin de ahorrar recursos y reducir la carga burocrática.

Según el jefe de Estado electo, eso no quiere decir que Colombia rompa relaciones diplomáticas con esos países y organismos, excepto con Cuba y Nicaragua.

Ahora, finalmente aseguró que reabrirá la embajada de Colombia en Jerusalén y abrirá una nueva embajada en Nigeria.