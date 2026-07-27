Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 jul 2026 Actualizado 03:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

De la Espriella anunció cierre de 15 embajadas y suspenderá apertura de sede en Palestina

Según el presidente electo, eso no quiere decir que Colombia rompa relaciones diplomáticas con esos países, a excepción de Cuba y Nicaragua.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Diego Cuevas

Abelardo de la Espriella. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció en su tradicional transmisión de este domingo, 26 de julio, que a partir de su posesión presidencial, cerrará por lo menos 15 embajadas de Colombia en el mundo.

Se trata de las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

Por otro lado, confirmó que suspenderá la apertura de la embajada de Colombia en Palestina, como lo venía adelantando el gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro.

En ese mismo sentido, informó también que unificará las misiones diplomáticas en Francia-UNESCO e Italia-FAO, con el fin de ahorrar recursos y reducir la carga burocrática.

Según el jefe de Estado electo, eso no quiere decir que Colombia rompa relaciones diplomáticas con esos países y organismos, excepto con Cuba y Nicaragua.

Ahora, finalmente aseguró que reabrirá la embajada de Colombia en Jerusalén y abrirá una nueva embajada en Nigeria.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir