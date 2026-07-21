Honorio Henríquez es el nuevo presidente del Senado

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, fue elegido este domingo 20 de julio como presidente del Senado de la República para el periodo legislativo 2026-2027.

Henríquez se impuso sobre Alfredo Deluque, quien tenía la bendición del gobierno electo de Abelardo de la Espriella. La votación quedó: 1 voto en blanco, 45 por Alfredo Deluque y 56 votos por Honorio Henríquez.

La elección se produjo durante la sesión de instalación del Congreso elegido para el periodo 2026-2030 en medio de una intensa puja política por la Mesa Directiva de la corporación y tras alcanzar los apoyos necesarios en la plenaria.

Henríquez también ejercerá la Presidencia del Congreso de la República y tendrá entre sus principales responsabilidades dirigir las sesiones plenarias, coordinar la agenda legislativa y representar al poder legislativo en los actos protocolarios establecidos por la Constitución y la Ley 5 de 1992.

¿Quién es Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado?

Honorio Henríquez Pinedo es oriundo de Santa Marta, abogado de la Universidad de La Sabana y especialista en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana.

Llegó al Senado en 2014 con una lista cerrada del uribismo. Desde entonces, ha permanecido en esa corporación hasta este 2026, cuando logró la reelección.

En los últimos años, Henríquez ha hecho parte de la Comisión Séptima del Senado, en donde fue uno de los principales opositores a la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Antes de llegar al Congreso, Henríquez ocupó varios cargos en el Estado: en 2003 fue secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia durante el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

También dirigió la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) entre 2006 y 2012. Además, llegó a ser designado por el entonces presidente Uribe como gobernador encargado de Córdoba en 2006.

En 2022, Henríquez fue segundo vicepresidente del Senado, a donde llegó en representación del Centro Democrático como partido de oposición.

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