“El presidente Petro ha sido manipulado”: Mary Luz Herrán por escándalo de las hermanas Guerrero

La exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, publicó un mensaje en el que menciona no apoyar al mandatario al defender a Juliana Guerrero y Verónica Guerrero tras el escándalo revelado por la Revista Semana.

“Te he apoyado en el 99% de tus aciertos y desaciertos. Te he apoyado hasta en medio de tus olvidos. Hoy es imposible apoyarte cuando tu mismo me decías que es la razón, la que está por encima del corazón. Que debíamos separar lo personal de lo político”, escribió.

Sobre esto, Herrán afirmó que Petro siempre ha sido de creer mucho en la gente “y cuando cree en la gente, pues se cometen muchos errores”, dijo.

Incluso, afirmó que el jefe de Estado, en algunas ocasiones, no ha sabido escuchar, si no se escucha.

“El se apasiona también a veces con muchos temas, y no nos cree, a veces no le cree, puede ir mucha gente a decirle cosas, una y otra cosa, pero él sigue terco con sus cosas y ha sido muy difícil realmente que varias personas que han estado en el primer círculo del poder, que es cercano al presidente, no sigan allí por terquedad de él y también porque ha sido engañado”, afirmó.

En referencia al caso de las hermanas Guerrero dijo que considera que Petro tiene un capricho impresionante. “Él tiene la razón en el tema de los jóvenes, pero a los jóvenes hay que formarlos, a los jóvenes hay que enseñarles la historia de ese país, porque la desconocen”, dijo.

Sin embargo, afirma que “lo de ellas (hermanas Guerrero) fue justamente que uno se apasiona con los jóvenes que les dice sí, que lo van a hacer bien, que son las futuras generaciones, que son nuestros relevos generacionales, todo lo que se pueda creer, pero si no hay formación con ellos, si se les cree todo lo que digan, pues los manipulan muy fácilmente. Y yo sí creo que el presidente ha sido fuertemente manipulado”.

Asimismo, señaló que desde hace un tiempo la situación con las hermanas Guerrero se les salió de las manos.

“Ellas eran las que tomaban decisiones, las que mandaban, las que decían qué se hacía, eran las que decían quién entraba, quién no entraba”, contó.

Y reiteró que desde hace un buen tiempo ha escuchado rumores de estas jóvenes que son muy inteligentes que se van metiendo y se van metiendo en las cosas.

Respecto a las múltiples ocasiones que el presidente Petro ha salido a defender a Juliana Guerrero, Mary Luz Herrán aseguró: “No más con estas niñas guerrero. Si ellas son responsables de algo, pues que las investiguen y si tienen que condenarlas, que las condenen, pero la justicia es la que debe operar en ese caso, dar un paso al costado y permitir que la Fiscalía haga lo suyo”.

Y aclaró que “Gustavo Petro es un hombre íntegro, no es un hombre corrupto, él no llegó a ser presidente para enriquecerse, pero fue un poco terco y ha sido terco por la gente a la cual le deposita la confianza”.

De hecho, cuestionó el actuar del mandatario con el tema de Nicolás Petro: “El papá mismo dijo que si el hijo había hecho algo que lo investigara la Fiscalía o él mismo lo denunció, pues así mismo debió haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo con las hermanas Guerrero, pero sí con su propio hijo?“.