🔴EN VIVO Elecciones atípicas Tunja 2026: Puesto votación, Ley seca y últimas noticias Registraduría

Este domingo, 26 de julio, Tunja, la capital del departamento de Boyacá, tiene elecciones atípicas para elegir alcalde luego de que el Consejo de Estado tomara la decisión de tumbar a Mikhail Krasnov de ese cargo.

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¿Por qué hay elecciones atípicas de alcalde en Tunja? El detrás de la destitución de Krasnov

El pasado 5 de marzo, la magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Gloria María Gómez Montoya, confirmó la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Boyacá que anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde del municipio de Tunja, contenido en el formulario E – 26 ALC de 3 de noviembre de 2024.

Cabe recordar que Mikhail Krasnov estaba inhabilitado para ser elegido, pues en diciembre de 2022 terminó un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y su elección se dio en octubre de 2023, es decir no se cumplieron los 12 meses de que habla la ley.

¿A qué hora inician las elecciones atípicas en Tunja?

Según el la Registraduría, las elecciones atípicas de alcalde en Tunja iniciaron desde las 8:00 de la mañana.

Además, la misma entidad afirmó que 42.847 ciudadanos están habilitados para participar de estos comicios.

La jornada, entre otras cosas, contará con 26 puestos de votación y un dispositivo logístico diseñado para evitar afectaciones por la coincidencia con la aplicación de las pruebas ICFES.

¿Y a qué hora se cierran las mesas de votación?

Pues bien, la Registraduría también comunicó a la ciudadanía que las elecciones en esta ciudad irán hasta las 4:00 de la tarde de este domingo, cuando a esa hora se cierren las mesas de votación en cada uno de los 26 puestos.

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¿Qué medidas se implementaron en Tunja para garantizar la seguridad en las elecciones atípicas?

Por otro lado, la alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez Gómez expidió el Decreto 0184 del 21 de julio en el que se anuncian, “medidas para la conservación del orden público para las elecciones atípicas de alcalde mayor de Tunja, que se llevarán a cabo el día 26 de julio de 2026”.

Entre las medidas adoptadas figuran la ley seca, la prohibición para el transporte de residuos peligrosos, escombros, cilindros de gas, el parrillero en moto y el uso de drones en la ciudad.

De acuerdo con el documento, regirán entre las 7:00 p.m., del sábado 25 de julio y hasta el mediodía del lunes 27 de julio.

Los candidatos que aparecerán en la tarjeta este 26 de julio

Finalmente, serán 11 los candidatos entre los que se elegirá el próximo alcalde de Tunja. En Caracol Radio le dejamos los nombres:

Luis Eduardo Vargas

Sandra Milena Estupiñán

Pedro Pablo Saucho

Jonathan Armando Bosigas

Edwar Javier Parra

Rafael Guillermo Acevedo

Yamir Oswaldo López

José Ricardo López

Diego Hernán Neira

Yerson Nicolás Cortes

Nohora Milena Caro

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De esta forma, así es la tarjeta electoral que tendrán los votantes a la hora de depositar su voto en las urnas.

Foto: Registraduría. Ampliar Foto: Registraduría. Cerrar

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