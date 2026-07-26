Rafael Guillermo Acevedo es el nuevo alcalde de Tunja

El arquitecto Rafael Guillermo Acevedo Pedroza fue elegido este domingo como nuevo alcalde de Tunja para los próximos 17 meses, luego de imponerse en las elecciones atípicas convocadas tras la salida del anterior mandatario.

Con el 100 % de las 362 mesas informadas, el boletín de la Registraduría Nacional reportó que Acevedo, candidato de la Alianza Social Independiente (ASI), obtuvo 10.758 votos, equivalentes al 24,77 % de los sufragios válidos. En segundo lugar se ubicó Yamir Oswaldo López Peña, con 9.217 votos (21,22 %), seguido por Sandra Milena Estupiñán Orjuela, con 7.730 votos (17,80 %), y Yerson Nicolás Cortés Esteban, con 6.647 votos (15,30 %).

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La jornada estuvo marcada por una alta abstención. De los 142.847 ciudadanos habilitados para votar, acudieron a las urnas 43.870, lo que representa una participación del 30,71 %.

Arquitecto y urbanista de 57 años, con maestría en Gerencia de Proyectos, Acevedo nació en Guacamayas, pero desde los 10 años reside en Tunja. Ha sido secretario de Infraestructura de la ciudad, diputado de Boyacá y empresario, experiencia que presentó como uno de los principales argumentos de su candidatura.

Durante la campaña aseguró que uno de sus principales objetivos será impulsar el desarrollo de Tunja y generar oportunidades de empleo para evitar que los jóvenes deban abandonar la ciudad en busca de un futuro laboral. Con su elección, asumirá la administración de la capital boyacense hasta la finalización del actual periodo constitucional.