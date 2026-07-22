Estas son las medidas de seguridad tomadas en Tunja para las elecciones atípicas del 26 de julio

Estas son las medidas de seguridad que regirán en Tunja durante las elecciones atípicas del próximo 26 de julio.

Tunja

La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez Gómez expidió el Decreto 0184 del 21 de julio en el que se anuncian, “medidas para la conservación del orden público para las elecciones atípicas de alcalde mayor de Tunja, que se llevarán a cabo el día 26 de julio de 2026”.

Entre las medidas adoptadas figuran la ley seca, la prohibición para el transporte de residuos peligrosos, escombros, cilindros de gas, el parrillero en moto y el uso de drones en la ciudad.

De acuerdo con el documento, regirán entre las 7:00 p.m., del sábado 25 de julio y hasta el mediodía del lunes 27 de julio.

Este es el texto del Decreto:

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR medidas en el Municipio de Tunja con el fin de preservar el orden público, durante las elecciones atípicas de Alcalde Mayor de Tunja a realizarse el día 26 de julio de 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO PROHIBICIÓN: Prohíbase en el municipio de Tunja desde el día sábado 25 de julio de 2026 desde las (07:00 p.m.) hasta el día lunes 27 de julio de 2026 a las (12:00 p.m.) las siguientes acciones:

1. El expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio del municipio de Tunja.

2. El transporte y disposición de residuos peligrosos, escombros, cilindros de gas, mudanzas, líquidos inflamables y combustibles en dispositivos, tanques, tarros o plásticos.

3. El uso de drones en toda el área del municipio de Tunja, atendiendo lo dispuesto en la normatividad de la Aeronáutica Civil.

4. El transporte de parrillero en moto.

ARTICULO TERCERO: SE PROHIBE la realización de propaganda electoral en espacios públicos, cerca de puestos de votación, así como la realización de actos de carácter político, tales como desfiles, manifestaciones y demás actos de carácter político en lugares públicos o abiertos al público durante la jornada electoral.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta medida incluye la prohibición de utilización de personas conocidas como “pregoneros”. La Policía Nacional se encuentra facultada para desmontar, decomisar elementos empleados para lo mismo y la suspensión de la actividad, así como la imposición de las medidas correctivas contenidas en la Ley 1801 de 2016 y de las demás normas aplicables al caso.

ARTICULO CUARTO: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. La Alcaldía Mayor de Tunja, La Secretaría del Interior y Seguridad Territorial, en coordinación con la Registraduría Especial de Tunja, Policía Metropolitana de Tunja y Organismos de Socorro del Municipio, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente decreto.

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de su fecha de expedición.