Consejo de Estado tumba elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

El alcalde de Tunja sigue sufriendo reveses en los recursos que ha interpuesto para impedir la nulidad de su elección. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

La magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Gloria María Gómez Montoya confirmó la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Boyacá que anuló la elección del señor Mikhail Krasnov identificado con cédula de ciudadanía número 2´000.006.722, como alcalde del municipio de Tunja, contenido en el formulario E – 26 ALC de 3 de noviembre de 2024.

Ampliar Cerrar

¿Por qué se le declaró la nulidad de su elección con alcalde?

Mikhail Krasnov estaba inhabilitado para ser elegido, pues en diciembre de 2022 terminó un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y su elección se dio en octubre de 2023, es decir no se cumplieron los 12 meses de que habla la ley.

Se trata del contrato No. 2302 de prestación de servicios profesionales con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC.) sede central Tunja, que tenía por objeto “Servicio Profesionales de un Magister en Economía para la Capacitación en Revisión de Documentos y Redacción de los Artículos Científicos en Inglés y Alemán dirigidos a Estudiantes del semillero del Grupo de Investigación y Extensión SOECOL, Grupo de Investigación Adscritos al Centro de Investigación y Extensión CENES de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en Tunja” hecho que lo inhabilitaba para inscribirse y ser elegido alcalde del municipio de Tunja para el periodo 2024 – 2027.

Se espera que cuando la sentencia quede ejecutoriada se encargue a un funcionario mientras se convoca a elecciones atípicas en Tunja que serían en los próximos dos meses. Con esta nueva jornada electoral ya son cinco elecciones atípicas en Boyacá después de las votaciones donde se eligieron nuevos alcaldes en Duitama, Nuevo Colón, La Victoria y Chitaraque.