Concejal denuncia presunta estrategia de ataques en redes

La concejal Laura Silva denunció públicamente la presunta existencia de un grupo de WhatsApp denominado “El Ruso Alcalde”, desde el cual, según afirmó, se coordinarían publicaciones, ataques y mensajes dirigidos contra líderes políticos y ciudadanos que han criticado la administración del exalcalde Mijaíl Krasnov. La denuncia se produce en medio de un ambiente de alta polarización previo a la jornada electoral del próximo domingo.

Durante su intervención, la concejal aseguró que las acciones no se limitarían a comentarios en redes sociales. «...Además de esto, en este grupo se coordinan estrategias de acoso en redes sociales a diferentes detractores. Lo que es más grave es que se amenaza con denunciarme por injuria y calumnia, cosa que hasta el momento no se han atrevido a hacer porque no tienen motivo alguno...», afirmó Laura Silva al exponer públicamente su denuncia.

La cabildante hizo un llamado directo tanto al exalcalde Mikhail Krasnov como a la candidata Sandra Estupiñán, para que rechacen cualquier manifestación de violencia política durante la recta final de la campaña. «...Le pido al exalcalde Krasnov y a su aspirante sucesora que rechacen estas expresiones de violencia y se comprometan a dar garantías plenas para el ejercicio de la oposición. Este tipo de acciones y grupos son una amenaza para la democracia local...», manifestó la concejal.

Hasta el cierre de la emisión, ni el exmandatario Mijaíl Krasnov ni la candidata Sandra Estupiñán se habían pronunciado sobre los señalamientos. La denuncia se suma al debate sobre la proliferación de noticias falsas, montajes con inteligencia artificial y campañas de desinformación que han marcado las elecciones atípicas en la capital boyacense.