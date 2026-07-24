Fecha próximas elecciones alcaldes y gobernadores Colombia: Esto se sabe sobre Calendario electoral

-FOTODELDÍA- MED108. MEDELLÍN (COLOMBIA), 28/10/2023.- Funcionarios trabajan en un puesto de votación hoy, en el recinto de Plaza Mayor en Medellín (Colombia). Este domingo los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores concejales, diputados regionales, ediles y miembros de las juntas administrativas locales. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda / Luis Eduardo Noriega A. ( EFE )

Con las elecciones presidenciales ya superadas, la siguiente cita electoral le corresponde a los alcaldes locales y gobernadores de las regiones.

Está estipulado que las elecciones para las alcaldías y gobernaciones se realicen en el mes de octubre del 2027 como ha sido frecuente en la última década. Sin embargo, esto está sujeto a cambios por parte de la Registraduría Nacional que no ha publicado aún su calendario electoral. Los actuales alcaldes y gobernadores tienen un año y medio para ejecutar su plan de desarrollo.

Próximos eventos en el Calendario electoral

Entre los eventos electorales programados para el 2026, se encuentran las votaciones para la Alcaldía de Tunja que se realizarán el domingo 26 de julio, recuerde que las urnas estarán habilitadas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

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El segundo evento programado en el calendario electoral es la consulta popular en el área metropolitana del Valle de San Nicolás. Esta consulta había sido pausada previamente, dejando en la incertidumbre los planes a futuro de la integración regional del Oriente Antioqueño. Sin embargo, ya tienen una fecha pactada.

Según la resolución 3703 con la programación, las votaciones por la consulta tendrán lugar el domingo 2 de agosto, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m ... La resolución convoca a los habitantes de ocho municipios para tomar la decisión sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

Los ciudadanos de los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer serán quienes tengan la última palabra en las urnas.

Cada habitante recibirá un tarjetón con la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás? y las opciones “Si” o “No”.

¿Por qué hay elecciones atípicas en Tunja y consulta popular en el Valle de San Nicolás?

Las elecciones adelantadas en el departamento de Boyacá para el domingo 26 de julio se deben a la decisión del Consejo de Estado, que confirmó que el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, incurrió “en la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que consiste en haber celebrado contratos con entidades públicas dentro del año anterior a su elección”.

Por este motivo, se mantuvo la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá en declarar como nula la elección del alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027.

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En cuanto a la consulta popular del Valle de San Nicolás, estas vienen de un proceso que se remonta al 9 de noviembre del 2025, fecha original para la consulta. Sin embargo, por falta de recursos financieros por parte del gobierno Nacional, el calendario electoral tuvo que suspender el calendario. Para ese momento, La Registraduría Nacional tuvo que frenar el proceso logístico porque el Ministerio de Hacienda no había girado los recursos para los puestos de votación, tarjetones, entre otros.

Una vez superados estos problemas, salió la última resolución 3640 que modifica la anterior resolución (1864, que programaba la consulta para el 26 de julio) haciendo un cambio en la fecha pactada para las elecciones, cambiando del domingo 26 de julio al domingo 2 de agosto del 2026.

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