Más de 142 mil tunjanos podrán votar este domingo en las elecciones atípicas

La Registraduría confirmó que ya está listo el dispositivo logístico y operativo para garantizar el normal desarrollo de las elecciones atípicas en Tunja.

Tunja

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que 142.847 ciudadanos están habilitados para participar este domingo 26 de julio en las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de Tunja. La jornada contará con 26 puestos de votación y un dispositivo logístico diseñado para evitar afectaciones por la coincidencia con la aplicación de las pruebas ICFES.

La registradora delegada para Boyacá, Clara Eugenia Valencia Rebolledo, explicó que la entidad ya activó todo el operativo electoral y que funcionarios de diferentes departamentos llegaron a la capital boyacense para apoyar el desarrollo de la jornada.

“Tenemos un censo electoral de 142.847 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto este domingo. Ya estamos en modo elecciones atípicas y contamos con el apoyo de delegadas de otros departamentos para garantizar el proceso electoral", afirmó.

Frente a la coincidencia de las elecciones con las pruebas ICFES, la funcionaria aseguró que ambas actividades fueron planeadas de manera conjunta para evitar inconvenientes.

“No se va a mezclar ninguno de los escenarios. La Registraduría, en coordinación con el ICFES, realizó toda la logística para que no exista ninguna interferencia entre un proceso y otro“, señaló.

En cuanto a los jurados de votación, indicó que desde el martes se adelantan jornadas de capacitación en cuatro horarios diarios y que estas continuarán hasta el sábado para quienes aún no hayan asistido. Además, precisó que durante la designación de jurados se cruzó la información con el ICFES para evitar que docentes convocados para la aplicación de las pruebas fueran asignados también a funciones electorales.

Para la jornada electoral estarán habilitados 26 puestos de votación: 23 en la zona urbana de Tunja, uno en la cárcel, uno correspondiente al puesto censo y otro en el Puente de Boyacá.

La delegada también informó que, pese a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, ninguno de los puestos de votación ha requerido ser trasladado.

"Todos los puestos permanecen en los lugares establecidos. Ya iniciamos el alistamiento y no tenemos reportes por orden público ni por la temporada de lluvias que obliguen a realizar cambios", manifestó.

También explicó que, una vez cierren las urnas, se desarrollará el preconteo y posteriormente el escrutinio de mesa, proceso en el que podrán estar presentes los representantes de los candidatos y los propios aspirantes si así lo desean.