Tunja tendrá elecciones atípicas y pruebas Saber 11 el mismo día

Los estudiantes que tenían cruce con puestos de votación fueron reubicados en la UPTC para presentar el examen.

Tunja

Las pruebas Saber 11 se realizarán con normalidad en Tunja el próximo 26 de julio, pese a coincidir con las elecciones atípicas para la Alcaldía. Así lo confirmó la secretaria de Educación de Boyacá, Marcela Blanco, quien explicó que la Gobernación, el ICFES y la Registraduría coordinaron un plan de contingencia para garantizar el desarrollo de ambas jornadas sin afectar a los estudiantes ni al proceso electoral.

La funcionaria señaló que, tras identificar que varias instituciones educativas también funcionan como puestos de votación, se realizaron ajustes en las sedes de aplicación del examen. “Nos pusimos en comunicación, en contacto directo, tanto con el ICFES como con la Registraduría del departamento para poder coordinar que las dos actividades se puedan realizar de manera conjunta el mismo día, sin que haya ninguna afectación”, afirmó.

Blanco indicó que los estudiantes que inicialmente fueron asignados a sedes como la Universidad de Boyacá, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y la Escuela Normal Superior Femenina fueron trasladados a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), gracias a un acuerdo con esa institución.

“La UPTC muy amablemente nos prestó prácticamente todas sus instalaciones para la aplicación de las pruebas. Pudimos atender esta contingencia y dar la total tranquilidad de que las pruebas de Estado van a poder realizarse con normalidad en el municipio de Tunja, así como las elecciones atípicas de alcalde”, sostuvo.

La secretaria agregó que también se cruzaron las bases de datos entre el ICFES y la Registraduría para evitar que los aplicadores y cuidadores de las pruebas fueran designados como jurados de votación, garantizando así el normal desarrollo de ambas actividades.

Frente a las afectaciones por las lluvias en diferentes municipios de Boyacá, la secretaria aseguró que, por ahora, no existe ninguna alerta que obligue a modificar la fecha o el lugar de aplicación del examen.

“En este momento no se ha generado ninguna alerta específica para tener que correr la fecha o modificar el calendario, porque el departamento, en conjunto con los municipios y los organismos de emergencia, está atendiendo las zonas donde había restricciones de movilidad”, explicó.

La secretaria precisó que en la sede de la UPTC presentarán la prueba 2.388 estudiantes, mientras que en todo el municipio de Tunja fueron convocados cerca de 4.600 jóvenes para las pruebas Saber 11.