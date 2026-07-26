Empresarios y comerciantes de la vía Manizales - Murillo están afectados por nuevo pico y placa

Caldas

Uno de los afectados es Breyler Sanabria Cortés, socio de Espeletia Trips en Murillo (Tolima), quien explica que la visión de la medida de pico y placa ambiental entre dicho municipio y la ciudad de Manizales es amplia, porque es una necesidad que tiene el territorio, pero lamenta que la restricción actual lo afecta, puesto que no puede llevar visitantes al Parque Nacional Natural Los Nevados.

“En un comienzo cuando se implementó la gente no estaba de acuerdo porque se hizo de forma arbitraria afectando el tránsito de los habitantes. El nuevo pico y placa tiene una falencia, a pesar de ser necesaria por las afectaciones ambientales recientes, sí debemos tener en cuenta al leer la resolución que en función del trabajo que desarrollan no queda claro, como empresarios nos vemos obligados a cumplir la medida”.

Disminución de viajeros

Sanabria Cortés argumenta que al aplicar pico y placa sobre dicho corredor vial, el número de visitantes disminuirá, desencadenando en bajas reservaciones. “Hay una salvedad para los camperos de empresas transportadoras de Villahermosa y Murillo, pero en este último municipio no existe una compañía conformada que haga los servicios requeridos, sin embargo, está en proceso de consolidación”. Agrega que la comunidad y empresarios de la zona no están en contra de la restricción vehicular, pero considera que hay elementos que se pueden planificar de mejor manera.

Vulneración de derechos

Recuerda que en una de las mesas técnicas pasadas, los habitantes de la población del norte del Tolima, formularon las observaciones en beneficio propio, especialmente por los campesinos quienes se desplazan a menudo entre las fincas y centros urbanos, puesto que con la medida creen que es una vulneración a sus derechos.

“Para el viajero es una restricción para el ocio y la diversión, para el campesino es una afectación a su mínimo vital, no cuestionamos la decisión, somos partícipes, incluso hablamos de una excepción de ingreso a Murillo porque en temporadas altas o festivos incrementaba el número de turistas generando caos”, especifica el socio de la agencia de viajes.

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Solicitud a las autoridades departamentales

Es consciente que la afectación recae en la movilidad de las agencias de viajes y transportadores, pero “Toca entender que la medida es en función de protección al sujeto de derechos, no obstante, los habitantes del lugar tenemos identidad con el territorio cuidándolo y aprenciándolo”, puntualiza Breyler.

Por último, pide a la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima que haya una prelación a vehículos autorizados del municipio para el turismo legal logrando desplazamientos sin problemas. “Con la carretera pavimentada, la frecuencia de viajeros aumentó y se desencadenaron malas prácticas. Medidas tan drásticas no permiten que los emprendimientos se desarrollen generando monopolios, en cambio, si hay una dinámica circular en la movilidad permitirá un desplazamiento sin consecuencias a nivel general”.