Manizales será escenario de tecnología e innovación con la primera edición de la Feria Tech MZL 2026

Manizales

La vitrina de ciencia, tecnología e innovación Feria Tech MZL 2026 será del 31 de julio al 2 de agosto en Expoferias, con entrada gratuita, donde empresarios, estudiantes y emprendedores expondrán las tendencias en inteligencia artificial, desarrollo de software y transformación digital. Daniel Toro, secretario de TIC y Competitividad de Manizales, afirma que será la feria más grande del Eje Cafetero.

“Tendremos una muestra comercial con más de 85 empresarios, se expondrán 35 proyectos estudiantiles de colegios públicos y privados gracias a los procesos de Aulas STEM, quienes demostrarán sus trabajos de robótica, automatización de proyectos y, en especial, los procesos que desarrollan en la ruralidad. Queremos que las empresas conozcan las alternativas tecnológicas que hay en la ciudad”.

El funcionario, resalta que también será un espacio familiar donde estará el Museo interactivo de la ciencia y el juego Samoga de la Universidad Nacional, habrá robots humanoides, un perro robot y retos tecnológicos en el que todos están invitados a participar.

Le puede interesar: En los últimos dos meses, se han registrado más de 81 incendios forestales en Caldas

“Es un espacio para todos, por ejemplo un empresario asiste para conocer las soluciones tecnológicas, las familias irán a aprender más acerca del sistema solar, pero si yo estoy interesado en la robótica, sabré que existen múltiples proyectos que desarrollan en los establecimientos educativos de la ciudad gracias a al articulación con la Secretaría de Educación”, destaca Toro.

Asimismo, se tendrá una zona gamer para disputar competencias de FIFA, Hallo, juegos arcade, entre otros, para fortalecer el entorno competitivo, tecnológico y de entretenimiento para todos.

De esa manera, la Alcaldía de Manizales pretende con Feria Tech MZL 2026 fortalecer el relacionamiento entre actores del ecosistema tecnológico a través de la rueda de negocios.