Próximo martes 18 de agosto reanudan clases en colegios públicos y privados en Manizales
En esa misma fecha se entregarán los primeros subsidios de arrendamiento.
En el más reciente reporte entregado por la Alcaldía de Manizales en el Puesto de Mando Unificado, indicaron que se implementará un pico y placa temporal para vehículos particulares hasta finalizar agosto.
“A partir del viernes 14 de agosto habrá pico y placa para carros particulares en toda la ciudad, será de dos dígitos hasta el 31 de agosto entre las 5 a. m. hasta las 11:59 p. m.”, manifiesto Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.
Por otra parte, anunció que la otra semana entregará los primeros subsidios de arrendamiento a las familias damnificadas. Igualmente, la siguiente semana se reanudarán las clases en los establecimientos educativos.
Por último, señaló que el toque de queda para la presente jornada iniciará a las 12:00 de la noche hasta las 5 de la mañana del jueves 13 de agosto.
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