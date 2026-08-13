Próximo martes 18 de agosto reanudan clases en colegios públicos y privados en Manizales

El próximo martes 18 de agosto de 2026 se retoman las clases en colegios privados y públicos en Manizales. Foto: Centrodeinformacion.manizales.gov.co

En el más reciente reporte entregado por la Alcaldía de Manizales en el Puesto de Mando Unificado, indicaron que se implementará un pico y placa temporal para vehículos particulares hasta finalizar agosto.

“A partir del viernes 14 de agosto habrá pico y placa para carros particulares en toda la ciudad, será de dos dígitos hasta el 31 de agosto entre las 5 a. m. hasta las 11:59 p. m.”, manifiesto Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.

Por otra parte, anunció que la otra semana entregará los primeros subsidios de arrendamiento a las familias damnificadas. Igualmente, la siguiente semana se reanudarán las clases en los establecimientos educativos.

Por último, señaló que el toque de queda para la presente jornada iniciará a las 12:00 de la noche hasta las 5 de la mañana del jueves 13 de agosto.

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