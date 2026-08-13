“Salí sin pantalón y sin zapatos”: así vivió Felipe Toro el terremoto en Manizales
Relató que estaba en una de las habitaciones de donde vivía cuando sucedió el terremoto, pero la vivienda quedó destruida.
“Salí sin pantalón y sin zapatos”: así vivió Felipe Toro el terremoto en Manizales
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Felipe Toro, trabajador informal en Manizales, relató en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, cómo vivió el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.
“El terremoto me cogió en una habitación y la casa quedó en pérdida total. No me han dejado entrar para ver si puedo sacar cosas. Salí sin pantalón y sin zapatos, cuando mermó todo pude entrar”, contó.
Comentó que cuando cesó el sismo, inmediatamente fue a ver a su mamá, pues ella vive en otro lugar. Afortunadamente, estaba a salvo.
Tras el temblor, mencionó que todo es “extraño” porque ahora está en un albergue transitorio habilitado por las autoridades.
“Venía con un amigo mío y nos hicimos juntos porque nos tenían que censar, nos tenían que agregar a todo”, señaló.
Escuche el testimonio completo de Felipe Toro aquí:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...