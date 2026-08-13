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“Salí sin pantalón y sin zapatos”: así vivió Felipe Toro el terremoto en Manizales

Felipe Toro, trabajador informal en Manizales, relató en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, cómo vivió el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

“El terremoto me cogió en una habitación y la casa quedó en pérdida total. No me han dejado entrar para ver si puedo sacar cosas. Salí sin pantalón y sin zapatos, cuando mermó todo pude entrar”, contó.

Comentó que cuando cesó el sismo, inmediatamente fue a ver a su mamá, pues ella vive en otro lugar. Afortunadamente, estaba a salvo.

Tras el temblor, mencionó que todo es “extraño” porque ahora está en un albergue transitorio habilitado por las autoridades.

“Venía con un amigo mío y nos hicimos juntos porque nos tenían que censar, nos tenían que agregar a todo”, señaló.

Escuche el testimonio completo de Felipe Toro aquí: