Autoridades en Caldas implementan pico y placa ambiental voluntario en la vía Manizales - Murillo

Caldas

Las autoridades departamentales se articulan para reforzar las acciones en favor de la protección del complejo de páramos Los Nevados, entre Caldas y Tolima, luego de que el Tribunal Administrativo de Ibagué levantara la restricción de pico y placa ambiental. Por ese motivo, en el corredor vial entre Manizales y Murillo habrá puntos de control brindando información a los visitantes por medio de un pico y placa ambiental voluntario.

“Las entidades seguimos comprometidas con la protección del sujeto de derecho que es el Parque Nacional Natural Los Nevados y su área de influencia. Es importante señalar que en los puntos de control establecidos donde brindamos información, explicamos que esta es una carretera de contemplación, de disfrutar el paisaje, hacemos un llamado respetuoso a comprometernos con la protección del entorno natural, manejemos de forma responsable, arrojemos los residuos en sitios autorizados, no nos bajemos de los vehículos, no abracemos los frailejones y disfrutemos de este ecosistema”, explica Paula Andrea Loaiza, secretaria de Medio ambiente de Caldas.

¿Dónde estarán los puestos de control pedagógico?

La Esperanza (kilómetro 8 de la vía Manizales - Murillo) con la participación de la Alcaldía de Manizales, la Dirección de Tránsito y Transporte, Corpocaldas, Ejército Nacional, Gobernación de Caldas y Cuerpo de Agentes de Tránsito de Manizales.

Sector Laguna Negra: habrá presencia de la Alcaldía de Villamaría, gobernación, Policía Nacional y el ejército.

Sector Gualí - Casa vieja, donde estará la Alcaldía de Villamaría, Corpocaldas, la policía y el ejército.

Recuerdan que aquel lugar corresponde a un lugar de turismo contemplativo, por lo que las personas pueden disfrutar del paisaje sin detenerse sobre la carretera o en sitios no autorizados. Asimismo, no está permitido el ingreso al ecosistema de páramo, ya que se pueden ocasionar afectaciones sobre la fauna y flora.

Desde el Parque Nacional Natural Los Nevados, resaltan que como autoridad competente definen el tipo de actividades a ejecutarse en el atractivo de Brisas - Valle de las Tumbas, alrededor del Nevado del Ruiz, por lo que es indispensable reservar con anticipación a la visita con el fin de minimizar los impactos que se generen.

Por último, desde la Mesa interinstitucional invitan a los viajeros a ejercer un turismo responsable como respetar las indicaciones de las autoridades, transitar a una velocidad máxima de 30 km/h para evitar atropellamientos a la fauna silvestre, no arrojar basuras, evitar el uso de dispositivos que alteren la fauna, abstenerse de ingresar a zonas restringidas y proteger la vegetación para la conservación de la integridad ecológica.

El primer puente festivo de julio, el pico y placa ambiental voluntario fue para los dígitos terminados en 4, 5 y 6 para toda clase de vehículos.