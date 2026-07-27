Un ciudadano resulta herido en un intento de fleteo en el centro de Chinchiná, Caldas

Chinchiná

La víctima realizaba la fila afuera de una entidad bancaria, en segundos es abordada por un par de sujetos, uno de ellos saca un arma traumática impactando al ciudadano quien es valorado médicamente en el Hospital San Marcos, sin embargo, los presuntos delincuentes huyen en contravía por un calle sin el botín. Eduardo Esteban Morales, secretario de Gobierno de Chinchiná, entrega el reporte oficial.

“La persona estaba haciendo una fila en la parte externa en Bancolombia cuando es abordado por dos individuos, forcejean para hurtarle un canguro, quien iba de parrillero acciona un arma traumática impactando contra la víctima, según el reporte emitido por el comandante de la estación, la persona fue valorada en las instalaciones del hospital y se encuentra fuera de peligro”.

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De acuerdo a la información conocida por las autoridades, los presuntos delincuentes huyeron en contravía por la carrera octava, realizaron disparos llegando hasta el sector de La Doctora, a donde llega la persecución de la Policía Nacional, segundos después, los señalados abandonaron la motocicleta y dicha arma huyendo por medio de un cafetal.

En el lugar de los hechos hicieron presencia integrantes del CTI para iniciar los actos urgentes.