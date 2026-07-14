Gobernador de Caldas solicita a MinTransporte pico y placa obligatorio entre Manizales y Murillo

Manizales

Ante la masiva afluencia de turistas este mes en la carretera Manizales - Murillo y, en especial, por las repercusiones del primer fin de semana de julio, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, solicita al Ministerio de Transporte hacerse cargo de la vía implementando un pico y placa por las repercusiones ambientales.

“El levantamiento del pico y placa ambiental no ha sido tan bueno como esperábamos, toca implementar la restricción para que la gente visite esta hermosa zona, la carretera más bella que tiene Colombia, unos municipios hermosos y paisajes espectaculares”, enfatiza Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas.

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Agrega que pedirá al Ministerio de Transporte hacerse cargo del corredor vial, el cual es de carácter nacional, para que instaure un pico y placa, “somos amigos del pico y placa porque los perjuicios ambientales de esa sobrecarga de turismo son grandes, le hablamos a esa cartera sobre dicha restricción que sería una buena medida”.

Las autoridades de Caldas, Manizales y Villamaría, junto a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, la policía y el ejército, refuerzan las medidas de información y pedagogía a los visitantes mediante un pico y placa voluntario, el cual inició en el reciente puente festivo.