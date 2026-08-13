La Cruz Roja en Caldas ha recolectado más de 8.3 toneladas de ayudas humanitarias en dos días

Recolección de ayudas humanitarias para las víctimas del terremoto en la sede de la Cruz Roja, seccional Caldas, en Manizales.

Manizales

Aproximadamente, 8.300 kilogramos de ayudas han recolectado en la sede de la Cruz Roja, seccional Caldas, en la ciudad de Manizales. Su directora, Lina María Ramírez, indica que tienen habilitada otra línea de donaciones económicas con la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y con Camacol para el recibimiento de material de construcción, todo el proceso es supervisado por las autoridades locales.

“Aquí recibimos alimentos no perecederos, implementos de aseo, comida para mascotas, entre otros. También recibimos en los albergues que tiene la alcaldía en distintos puntos algunos bienes específicos como ropa nueva, frazadas, colchonetas. La cuenta habilitada con la cámara de comercio, se pueden hacer transferencias dentro del país y del exterior, entonces hay muchas fuentes de ayuda y lo que recogemos en la sede de la Cruz Roja es para dar en el departamento y su capital”, explica Ramírez.

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La directora de la institución privada y de carácter humanitario recuerda que el lunes cuando tembló en Colombia fue un día arduo, pero al igual que el Presidente de la República, el Gobernador de Caldas y el Alcalde de Manizales, reconocen que en esta jurisdicción no se presentaron personas reportadas como desaparecidas o debajo de los escombros horas después de lo sucedido.

“Hasta el momento hemos recibido 7.636 kilos de alimentos no perecederos organizados en 231 mercados, 297 kits de aseo y 663 kilos de comida para mascotas. Nosotros revisamos los productos que llegan, su fecha de vencimiento, los pasamos y los acomodamos en las unidades correspondientes. Es una opción de donación que apenas abrimos el martes y mucha gente ha colaborado y agradecemos a los manizaleños por sus aportes”, indica la directora Lina María Ramírez.

Quienes deseen contribuir pueden hacerlo en Manizales yendo a la sede principal de la Cruz Roja ubicada en el barrio San Rafael, sobre la avenida Kevin Ángel.