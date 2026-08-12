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Donar sangre, la otra forma de ayudar a los sobrevivientes del terremoto: ¿Cuáles son los requisitos

Rafael Giraldo, director del Hemocentro de Manizales que se habilitó en la Unidad Deportiva del estadio Palogrande, conversó con 6AM W y dio detalles de la jornada de donación de sangre para ayudar a los heridos en el terremoto en Colombia.

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“Esta jornada inició el lunes (10 de agosto). Estamos recibiendo todos los tipos de sangre porque sabemos que estamos en emergencia”, indicó.

Mencionó también que, aunque se están recibiendo todos los tipos de sangre, en Manizales solicitan especialmente O+ y O-.

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“Pido el favor a los miles de manizaleños, paciencia”, dijo ante la gran colaboración de la ciudadanía.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Estar entre 18 y 35 años.

Llevar el documento de identidad.

No haber tenido gripa en los últimos 15 días.

Si se hizo un tatuaje o piercing, debe esperar mínimo seis meses.

Tener una pareja sexual estable durante mínimo seis meses.

Escuche la entrevista completa aquí: