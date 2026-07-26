GAULA de la policía incauta dispositivos móviles y tarjetas SIM en cárcel Doña Juana en La Dorada

Objetos incautados en el operativo efectuado en la cárcel Doña Juana en La Dorada, Caldas. Foto: Policía Caldas.

La Dorada

El operativo adelantado por el GAULA Caldas, en coordinación con la fiscalía 3 especializada y el INPEC, se desarrolló en el patio 3 de la cárcel Doña Juana en La Dorada (Caldas), donde los uniformados hallaron equipos tecnológicos y elementos de comunicación, los cuales, presuntamente, eran utilizados para cometer extorsión.

Además, se encontraron armas artesanales y sustancias estupefacientes, así lo indica el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas. “Seguimos cortando la conexión a la extorsión. En una acción conjunta realizamos un allanamiento en el patio 3 de la cárcel de mediana y alta seguridad en el puerto caldense, con el fin de impedir que desde allí continuaran realizando acciones delictivas. Incautamos 8 teléfonos celulares, 4 tarjetas SIM card, 5 cargadores, un cable de datos, 7 manos libres, 2 bafles, un dispositivo wifi, 7 armas cortopunzantes de fabricación artesanal y 15 gramos de sustancias estupefacientes”.

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Según el reporte oficial, se minimizan las capacidades de comunicación de quienes, al interior del establecimiento carcelario, pretendían coordinar actividades ilícitas, intimidar a sus víctimas y obtener beneficios económicos mediante la extorsión.

Por último, recuerdan que los delincuentes recurren al engaño, amenazas e intimidación para generar pánico y zozobra con el propósito de exigir altas sumas de dinero, por lo que recomiendan a la personas no dejarse presionar, verificar la información y evitar realizar consignaciones o entregar dinero.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de este delito a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional.