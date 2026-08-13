Tras el terremoto autoridades en Manizales implementan pico y placa temporal

Manizales

Desde este viernes 14 de agosto y hasta el lunes 31 de agosto, Manizales tendrá una medida temporal de pico y placa para vehículos particulares, de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Esta decisión responde exclusivamente a las condiciones de movilidad generadas por la emergencia ocasionada por el sismo y busca reducir temporalmente la presión sobre las vías, facilitar la atención de los organismos de socorro y apoyar las labores de recuperación de la ciudad.

La medida aplica a todos los vehículos particulares, incluidos los eléctricos e híbridos.

La Secretaría de Movilidad podrá otorgar permisos especiales, previa verificación, para vehículos que estén directamente vinculados a la atención de la emergencia, como el transporte de ayudas, la movilización de ingenieros y personal técnico que adelante evaluaciones de estructuras, y los vehículos de personas damnificadas que requieran movilizar sus pertenencias de inmuebles afectados.

Al mismo tiempo, se trabaja con las empresas de transporte público para reforzar la oferta y facilitar los desplazamientos de la ciudadanía durante la vigencia de la medida.

Es una medida temporal para atender una situación extraordinaria. Entre todos podemos facilitar la atención de la emergencia y ayudar a que Manizales siga funcionando.