Corpocaldas cita a autoridades para analizar daños ambientales en la vía Manizales - Murillo

Manizales

Frente a los hechos registrados el pasado fin de semana sobre la carretera Manizales - Murillo, donde se afectó la fauna silvestre, la biodiversidad y ecosistemas estratégicos, en la que tres liebres silvestres de páramo y una mirla patinaranja fueron atropellados, además de otros daños ambientales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) cita hoy a una reunión con autoridades de Manizales, Villamaría y de Caldas, para analizar el panorama teniendo en cuenta que se aproxima un puente festivo donde se prevé un alto número de visitantes.

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“Frente al mal comportamiento de algunos turistas que transitaron entre La Esperanza y Murillo que atraviesa el páramo Los Nevados, Corpocaldas citó a luna reunión de carácter urgente a dichas entidades municipales y departamentales para revisar los casos y lo sucedido en el complejo natural que es sujeto de derechos, revisar las medidas urgentes que debemos tomar para preservar y garantizar la vida y la protección de las personas que circulan por esta importante vía de Caldas y Tolima”, señala Jorge Hernán lotero, subdirector de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas.

Pobladores no respaldan actuar de turistas

Entre tanto, los habitantes de los sectores La Esperanza y El Ocho califican de maravilloso no tener pico y placa, ya que pueden sacar sus productos agrícolas a las zonas urbanas. “Para nosotros los propietarios es maravilloso, no tenemos inconvenientes en sacar la leche, la papa y otros alimentos, ya que antes habían muchos obstáculos”, puntualiza Fabio Salazar, dueño de uno de los predios en el sector Nevado del Ruiz.

Pero aclara que el levantamiento de la medida afecta el medio ambiente, por lo que, aduce que es completa responsabilidad de Parque Nacionales Naturales la conservación del lugar.

“Las laderas las cogen de baño público, el único responsable es Parque Nacional Los Nevados, ellos solo se preocupan por cobrar el ingreso a 40.000 pesos. Nosotros asistimos a unas reuniones donde explicaron que podíamos cambiar la ganadería y cultivos por explotar espacios destinados al turismo, iniciamos los trámites, pero otros entes nos pusieron problemas y no nos dejaron evolucionar. Ellos (Parque Nacional Natural Los Nevados) insistieron con el pico y placa, puesto que al parque ingresan alrededor de 600 personas cada fin de semana, por eso nos preguntamos qué hacen con ese dinero, no hay ninguna tiquetera”.

Asegura que las fuentes y nacimientos de agua son cuidadas por los propios habitantes y no por dicho ente ambiental, ya que los dueños de predios desean preservar sus actividades económicas derivadas de los cultivos, pero también, conservar el espacio verde y natural que rodea la zona.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Ibagué ordenó levantar el pico y placa ambiental que regía en dicha vía a partir del primer fin de semana de julio, donde transitaron 1.395 vehículos, sin embargo, se acerca un puente festivo, por lo que estiman un alto número de visitantes.