Definen nuevo pico y placa ambiental para la vía Murillo – Manizales

Ibagué

Caracol Radio conoció la resolución 1815 de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima en la que se establecen las condiciones del pico y placa ambiental para el corredor vial Murillo – Manizales, con el propósito de proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados y promover una movilidad segura en este importante destino turístico.

La medida aplicará los sábados, domingos y festivos, entre las 5:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, para automóviles, camperos, camionetas, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos y vehículos híbridos.

Según el secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, Mario Alberto Tovar, los días 25 y 26 de julio la medida tendrá una fase pedagógica, con el propósito de orientar a los viajeros sobre su funcionamiento.

Para este fin de semana podrán ingresar los vehículos cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9; el siguiente fin de semana corresponderá el ingreso a las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, de acuerdo con el calendario establecido.

En la resolución también se establece un pico y placa diferencial entre el 28 de diciembre de 2026 y el 11 de enero de 2027, con dos números adicionales para los días diferentes a sábados, domingos y festivos. Asimismo, recordó que los vehículos de carga con capacidad superior a 3,4 toneladas no podrán circular por este corredor vial.

“Recordar también que la velocidad máxima permitida en este corredor vial es de 30 kilómetros por hora. A los turistas recalcarles que esta es una vía de observación, que no está permitido el descenso de los vehículos, ni mucho menos obstaculizar la calzada, ni el contacto con la fauna silvestre del Parque Nacional de los Nevados. Estamos con seguridad vial en el territorio”, dijo Mario Tovar.

Una de las recomendaciones para los viajeros es permanecer dentro del vehículo, evitando descender sobre la vía, obstaculizar la circulación o interactuar con la fauna silvestre.