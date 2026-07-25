Cortes de luz en Bogotá y Zipaquirá este sábado 25 de julio: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y Zipaquirá este sábado 25 de julio | Enel Colombia

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este sábado 25 de julio. La Alcaldía de Bogotá informó que tres localidades y algunos barrios de un municipio aledaño se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la suspensión del servicio se debe a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el sábado 25 de julio

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 92 a calle 95 entre carrera 12 a carrera 20 en el barrio Chico Norte.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 21 a carrera 23 en el barrio El Chircal Sur.

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Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m., de la calle 19 a calle 21 entre carrera 38 a carrera 40 en el barrio Industrial Centenario.

Municipio de Zipaquirá

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en las veredas San Isidro y Barroblanco.

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