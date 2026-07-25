Cortes de luz en Bogotá y Zipaquirá este sábado 25 de julio: horarios y barrios afectados
La suspensión del servicio se genera por trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.
La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este sábado 25 de julio. La Alcaldía de Bogotá informó que tres localidades y algunos barrios de un municipio aledaño se verán afectadas en diferentes horarios.
El motivo de la suspensión del servicio se debe a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.
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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el sábado 25 de julio
Localidad de Chapinero
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 92 a calle 95 entre carrera 12 a carrera 20 en el barrio Chico Norte.
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 21 a carrera 23 en el barrio El Chircal Sur.
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Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m., de la calle 19 a calle 21 entre carrera 38 a carrera 40 en el barrio Industrial Centenario.
Municipio de Zipaquirá
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en las veredas San Isidro y Barroblanco.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...