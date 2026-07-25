Dueño del Spark que intentó cruzar puente peatonal no hizo traspaso del vehículo y será sancionado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que fue encontrado el propietario del Spark azul que intentó subirse a un puente peatonal en la calle 26 con carrera 68.

Funcionarios de la Secretaría de Movilidad llevaron hasta el municipio de Zipaquirá, donde reside el dueño del vehículo, y le informaron de lo ocurrido y de las sanciones que le serán impuestas.

“El vehículo cometió varias infracciones y puso en riesgo la vida de los peatones al intentar subirse a un puente peatonal en Bogotá, y se le notificó que le serán impuestas varias sanciones por estas actuaciones”, dijo el alcalde.

El propietario aseguró que vendió el carro sin hacer el traspaso correspondiente, razón por la cual el vehículo todavía registra a su nombre y deberá responder por lo ocurrido.

El conductor también fue identificado y podría ser sancionado con más de 3 millones de pesos y hasta con la cancelación de la licencia de conducción.

“Si bien el propietario dice que el vehículo fue vendido, al no haber hecho el traspaso aún, el dueño es también responsable. En cualquier caso, quien lo compró y, al parecer, iba conduciéndolo el día de ayer está identificado y también será sancionado”, explicó el mandatario distrital.

El alcalde también recalcó la importancia de hacer el traspaso tras la venta de un vehículo.

“Es fundamental que, al vender un carro, se haga el traspaso correspondiente para evitar responder por las salvajadas de otros. No vamos a permitir que actos como este sigan sucediendo en Bogotá. A todos los que denunciaron y dieron información: muchas gracias. Su colaboración fue fundamental”, dijo.