¿Habrá lluvia o sol?: Pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 25 de julio

Pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 25 de julio | Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, a través del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), dio a conocer en su página web el pronóstico del clima para este sábado 25 de julio, el cual estará marcado por condiciones seca, sin embargo, no se descartan algunos episodios de lluvia.

En términos generales, en el día van a predominar las condiciones estables, sin embargo, aunque no se esperan lluvias, no se descartan algunos episodios aislados.

Lea también: Nueva convocatoria del SENA para programas técnicos y tecnólogos virtuales: conozca cómo inscribirse

Reporte del IDIGER para este sábado 25 de julio en Bogotá

En las primeras horas de la madrugada, se espera que haya un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Asimismo, la temperatura mínima estimada será de 11 °C y máxima de 18 °C.

Lea más: Bogotano ganó $500 millones en Polla Mundialista al imponerse a más de 215.000 participantes

Para la mañana, se estima un cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo.

De igual manera, a lo largo del día se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado.

Otros leyeron: Senior living: el modelo de vivienda que busca mejorar la calidad de vida de adultos mayores

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Siga estos pasos para que usted pueda consultar el mapa de lluvias de forma sencilla y rápida desde un celular, tablet o computador.

Ingresar a la página web mapas.bogota.gov.co y seleccionar, al costado derecho, en el ícono de mapa. En la opción tipos de mapa, buscar en la parte inferior, donde dice otros mapas, y dar clic en el que dice ‘Lluvias’. Después de esto, en el buscador, que se está ubicado en la parte superior de la izquierda, escribir la dirección del lugar en el que desea conocer si está lloviendo o no. Finalmente, seleccionar la dirección que reconoce el sistema y le va a mostrar en el mapa la ubicación que quería consultar.

Le recomendamos: Hallan fósil más antiguo de serpiente en Brasil: descubrimiento cambiaría su historia evolutiva

Escuche Caracol Radio EN VIVO: